Σουηδικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του 21 χρόνου αμυντικού, Άνες Τσαρντάκλια.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να εξετάζει την αγορά της Σκανδιναβίας και συγκεκριμένα της Σουηδίας, με δημοσιεύματα της χώρας να συνδέουν τους «Πράσινους» με τον Άνες Τσαρντάκλια.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Göteborgs-Posten», ο αθηναϊκός σύλλογος βρίσκεται στο κυνήγι του 21χρόνου αμυντικού από την Γκάις, με τον ίδιο τον παίκτη μάλιστα να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του τριφυλλιού.

«Άκουσα από τον Jocke (τον υπεύθυνο των μεταγραφών του συλλόγου) τώρα που έγινε κάποια συζήτηση για τον Παναθηναϊκό, χαχα! Ο ατζέντης μου μίλησε επίσης λίγο μαζί μου, οπότε άκουσα λίγο», δήλωσε ο Τσαρντάκλια στο GP.

«Ναι, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να έρχεται λίγο περισσότερο τώρα... Αλλά μόλις απενεργοποίησα όλες αυτές τις σκέψεις. Ο ατζέντης μου έλεγε για ενδιαφέρον από κάθε είδους χώρες, αλλά εγώ βρίσκομαι στην Γκάις και επικεντρώνομαι σε αυτό», τόνισε ο 21χρόνος μπακ.

Ο Τσαρντάκλια ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γκαις και το 2022 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Από τότε, ο πολλά υποσχόμενος σέντερ μπακ έχει πραγματοποιήσει 65 εμφανίσεις με την ομάδα του Γκέτεμποργκ, ενώ έχει σκοράρει και δύο γκολ.