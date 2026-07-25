Παναθηναϊκός Α.Ο. για τα δημοσιεύματα περί κρατικής βοήθειας: «Παραμύθια που θα ζήλευε και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν»

Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του τοποθετήθηκε αναφορικά με τα δημοσιεύματα περί κρατικής βοήθειας, τα οποία χαρακτήρισε μάλιστα «παραμύθια».

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Α.Ο εξέδωσε μία ανακοίνωση, στην οποία πήρε ανοιχτά θέση σχετικά με τα δημοσιεύματα πέρι κρατικής βοήθειας που δόθηκαν στον σύλλογο, τα οποία χαρακτήρισε ως «παραμύθια που θα ζήλευε και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν».

Εν συνεχεία ξεκαθάρισε πως τα λεφτα που δόθηκαν στην ομάδα δόθηκαν από τη ΓΓΑ και αφορούν αποκλειστικά τον εξοπλισμό του Δημοτικού Γηπέδου του Μετς, τόνιζοντας μάλιστα πως αυτός ο εξοπλισμός θα παραμείνει εκεί, για να καλύψει τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο:

«Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τοποθετείται σχετικά με τα δημοσιεύματα-μυθεύματα που προσπαθούν να κάνουν τη νύχτα-μέρα.

Για μια ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες μιας συνθήκης που αποκλειστικό στόχο είχε να βλάψει τον μεγαλύτερο Σύλλογο της χώρας.

Σε μια απέλπιδα προσπάθειά τους μια μερίδα media που ενώνονται με…αντι-Παναθηναϊκούς δεσμούς μεταξύ τους ,αφηγήθηκαν παραμύθια που θα ζήλευε και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν να δημιουργήσουν στρεβλές εντυπώσεις.

Αναφορικά λοιπόν με τα 100.000 ευρώ, για τα οποία ξαφνικά άρχισαν να κόπτονται ιστοσελίδες και εφημερίδες που έχουν κοινό σημείο αναφοράς να πλήξουν τον Σύλλογο, τα πράγματα είναι απλά ξεκάθαρα και διάφανα.

Το ποσό αυτό δόθηκε από τη ΓΓΑ για εξοπλισμό στο Δημοτικό Γήπεδο του Μετς και εκεί θα μείνει καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό. Ούτως ή άλλως ο εξοπλισμός αυτός ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ στο Μετς και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει συζητηθεί και με την Ομοσπονδία βόλεϊ για να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ομάδες.

Όπως ακριβώς έγινε και με τον κλιματισμό του γηπέδου που χρηματοδότησε πέρυσι η Περιφέρεια (της τάξης των 30.000 ευρώ) , ο οποίος επίσης καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και των φιλάθλων.

Όλη αυτή η τακτική «ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει» δεν μας πτοεί, αντιθέτως μας ατσαλώνει, εμάς και τον κόσμο μας.

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί έναν «φάρο» ελπίδας σε μια αθλητική κοινωνία που έχουν χαριστεί γήπεδα, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χορηγίες, τροπολογίες, χρέη, τίτλοι και ,ότι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους…».