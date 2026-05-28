Έναν παίκτη που φόρεσε τη φανέλα ιστορικών ιταλικών ομάδων, τον Σιμόνε Βέρντι, θέλει στον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρι.

Ο Βάλτερ Ματσάρι σχεδιάζει τον Ηρακλή της ερχόμενης σεζόν στη Super League.

Ο Ιταλός τεχνικός σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, θέλει να φέρει στον «γηραιό» τον πρώην διεθνή Ιταλό μεσοεπιθετικό Σιμόνε Βέρντι.

«Ο Βάλτερ Ματσάρι μετά την άφιξή του στον Ηρακλή θέλει να ολοκληρώσει αγορές υψηλού προφίλ Ιταλών ποδοσφαιριστών για να πετύχει τους στόχους της ομάδας.

Ένας από αυτούς τους παίκτες είναι ο Σιμόνε Βέρντι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι και δεν θα ανανεωθεί με την Σουντιρόλ», αναφέρουν στο εξωτερικό.

🚨Walter Mazzari, dopo il suo arrivo all' Iraklis, vuole concludere acquisti di alto profilo di calciatori italiani per raggiungere gli obiettivi della squadra.



Uno di questi giocatori è Simone Verdi, il cui contratto scade in estate e che non verrà rinnovato con il Sudtirol❗️ pic.twitter.com/zuS5eYf8BL — DSC (@DSCinf) May 28, 2026

Ο Βέρντι γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1992 και τη σεζόν που πέρασε στη Serie B είχε 11 συμμετοχές. Μένει ελεύθερος και οικονομικά είναι πλέον μία προσιτή περίπτωση. Έχει ύψος 1,74 και χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο πόδια.

Ο Βέρντι ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο με την ερασιτεχνική ομάδα Τραβάκο, προτού ενταχθεί στη Μίλαν σε ηλικία 11 ετών.

Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο για την ομάδα, σε ηλικία 17 ετών, σε έναν αγώνα του Κυπέλλου Ιταλίας εναντίον της Νοβάρα, στις 13 Ιανουαρίου 2010. Έκανε τη δεύτερη εμφάνισή του δύο εβδομάδες αργότερα, στον προημιτελικό εναντίον της Ουντινέζε, τον οποίο η Μίλαν έχασε με 1-0. Όταν αγωνιζόταν για την ομάδα κάτω των 20 ετών, ο νεαρός μεσοεπιθετικός σημείωσε το πρώτο του γκολ στο Σαν Σίρο στον επαναληπτικό αγώνα του τελικού του Κυπέλλου Πριμαβέρα, στις 14 Απριλίου 2010. Η Μίλαν νίκησε 2-0 και εξασφάλισε το τρόπαιο με συνολικό σκορ 3–1. Τότε, του αποδόθηκε το παρατσούκλι Βερντίνιο, λόγω του βραζιλιάνικου στυλ παιχνιδιού του.

Τον Μάιο του 2010, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μίλαν, Αντριάνο Γκαλιάνι, ανακοίνωσε ότι ο Βέρντι, μαζί με τρεις άλλους συμπαίκτες του, αναμενόταν να ενταχθεί μόνιμα στην ανδρική ομάδα για τη σεζόν 2010–11 και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο. Ωστόσο, συνέχισε να παίζει κυρίως στην ομάδα νέων.

Στην αρχή της σεζόν 2011-12, ο Βέρντι μεταγράφηκε στην ομάδα της Serie B, την Τορίνο, σε μια συμφωνία συνιδιοκτησίας για 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έπαιξε 12 αγώνες στη Serie B τη σεζόν 2011-12 με την Τορίνο, η οποία τερμάτισε στη 2η θέση και κέρδισε την άνοδο στη Serie A.

Την περίοδο 2012-13, έπαιξε 4 αγώνες στη Serie A , κάνοντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ως αλλαγή εναντίον της Αταλάντα.

Δανεισμοί σε Γιούβε Στάμπια κι Έμπολι

Στις 23 Ιανουαρίου 2013, παραχωρήθηκε δανεικός στη Γιούβε Στάμπια της Serie B για το υπόλοιπο της σεζόν. Το καλοκαίρι του 2013, η συμφωνία συνιδιοκτησίας μεταξύ Μίλαν και Τορίνο ανανεώθηκε για ένα επιπλέον έτος.

Για την περίοδο 2013-14, δόθηκε δανεικός στην Έμπολι, στη Serie B. Έκλεισε τη σεζόν με 5 γκολ σε 39 εμφανίσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο των Τοσκανών στη Serie A.

Στις 18 Ιουνίου 2014, η συνιδιοκτησία μεταξύ Τορίνο και Μίλαν ανανεώθηκε για τρίτο έτος, με τον Βέρντι να παραχωρείται δανεικός στην Έμπολι ξανά. Σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Serie A στις 7 Δεκεμβρίου 2014, το οποίο του έδωσε στιγμιαίο πλεονέκτημα εκτός έδρας έναντι της Νάπολι , με το σκορ να λήγει με 2–2. Στις 20 Ιανουαρίου 2015 σκόραρε το πρώτο του γκολ στο Κύπελλο Ιταλίας εναντίον της Ρόμα , το οποίο έχασε στην παράταση.

Τον Ιούνιο του 2015, η Μίλαν και η Τορίνο δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Το μέλλον του Βέρντι καθορίστηκε από μια τυφλή δημοπρασία την οποία κέρδισε η Μίλαν. Στις 14 Ιουλίου 2015, έπαιξε σε ένα φιλικό αγώνα προετοιμασίας εναντίον της Λενιάνο και σκόραρε ένα γκολ.

Εϊμπάρ και Κάρπι

Για την σεζόν 2015-16 δόθηκε δανεικός στην Εϊμπάρ, με τους Βάσκους να έχουν οψιόν αγοράς. Στις 29 Ιανουαρίου 2016, ωστόσο, δόθηκε δανεικός στην Κάρπι με εξάμηνο συμβόλαιο. [ απαιτείται παραπομπή ]

Μπολόνια

Στις 11 Ιουλίου 2016, η Μπολόνια ολοκλήρωσε την απόκτηση του Βέρντι. Στο πρώτο μισό ήταν εντυπωσιακός και είχε 4 γκολ σε 9 αγώνες.

Υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο στις 13 Ιουνίου 2017. Στις 4 Νοεμβρίου 2017, σκόραρε δύο φορές με φάουλ σε έναν εντός έδρας αγώνα εναντίον της Κροτόνε, την πρώτη φορά με το αριστερό και την επόμενη φορά με το δεξί πόδι.

Στις 21 Ιανουαρίου, ο Βέρντι έγινε αρχηγός της Μπολόνια μετά την απόφασή του να αρνηθεί τη μεταγραφή του στη Νάπολι κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.

Νάπολι

Στις 11 Ιουνίου 2018, όμως, ο Βέρντι υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Νάπολι για 25 εκατομμύρια ευρώ. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της θερινής μεταγραφικής περιόδου, ο Βέρντι παραχωρήθηκε δανεικός στην Τορίνο για 3 εκατομμύρια ευρώ με υποχρέωση αγοράς 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Σαλερνιτάνα κι Ελλάδας Βερόνα

Στις 28 Ιανουαρίου 2022, εντάχθηκε στη Σαλερνιτάνα με τη μορφή δανεισμού και την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ο Βέρντι πήγε δανεικός στην Ελλάς Βερόνα

Κόμο και Σασουόλο

Στις 25 Αυγούστου 2023, ο Βέρντι υπέγραψε συμβόλαιο με την Κόμο για δύο σεζόν, με οψιόν για μια τρίτη. Στην Κόμο είχε 44 ματς με 8 γκολ και 2 ασίστ. Στις 3 Φεβρουαρίου 2025, ο Βέρντι μετακόμισε στη Σασουόλο της Serie B με τη μορφή δανεισμού και είχε 9 ματς και 2 γκολ. Πήγε στις 2 Ιανουαρίου 2026 στη Σούντιρολ και πλέον μένει ελεύθερος.

Εθνικές ομάδες

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, κλήθηκε στην εθνική Ιταλίας κάτω των 19 ετών για να αγωνιστεί εναντίον της Σερβίας. Στις 31 Μαΐου 2014, κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Ιταλίας Κ21, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στις 4 Ιουνίου στη φιλική νίκη με 4-0 επί του Μαυροβουνίου.

Στις 28 Μαρτίου 2017, ο Βέρντι έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Ανδρών της Ιταλίας, μαζί με τέσσερις άλλους παίκτες, μπαίνοντας ως αλλαγή σε μια φιλική νίκη με 2-1 εκτός έδρας εναντίον της Ολλανδίας.