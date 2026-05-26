Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αμανατίδη

Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα λάβει πόστο ως τεχνικός διευθυντής του Γηραιού.

Μετά τον Άγγελο Μπασινά, ο Ηρακλής προχώρησε σε ακόμη μία προσθήκη για το κομμάτι της οργάνωσης του συλλόγου μετά την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Ο λόγος για τον Γιάννη Αμανατίδη.

Ο Έλληνας άλλοτε ποδοσφαιριστής των Στουτγκάρδη, Γκρόιτερ Φιρτ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Καϊζεσλάουτερν ήταν μέχρι πρότινος σκάουτ στην ΕΠΟ για της Εθνικές Ομάδες και στον Γηραιό θα λάβει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας.

Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στις VfB Stuttgart, Greuther Fürth, Kaiserslautern και Eintracht Frankfurt, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική και τη διοικητική πορεία στο ποδόσφαιρο, αποκτώντας εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με παρουσία σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων και σύγχρονης ποδοσφαιρικής λειτουργίας.

Ιωάννη, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!»