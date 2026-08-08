Οι ελληνικές προκρίσεις συνεχίζονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν, με τον Βασίλη Μαγουλιώτη και τον Αρσένη Κουλούρη να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στον τελικό του μήκους.

Ο Μαγουλιώτης χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Μετά το πρώτο άλμα στα 7,25 μ. (-0,3), ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού έφτασε στα 7,67 μ. στη δεύτερη προσπάθεια, επίδοση που τον έφερε στην έβδομη θέση των προκριματικών. Στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια σημείωσε 7,42 μ.

Στον τελικό θα βρεθεί και ο Αρσένης Κουλούρης, έπειτα από μια περιπετειώδη πρώτη προσπάθεια. Ο αθλητής του Μάκη Πάντου προσγειώθηκε στα 7,60 μ., όμως αρχικά το άλμα του καταγράφηκε ως άκυρο, παρότι ήταν έγκυρο. Μετά τις άμεσες αντιδράσεις του ίδιου και του προπονητικού επιτελείου, ο έφορος του αγωνίσματος παρενέβη και η επίδοση κατακυρώθηκε.

Τα 7,60 μ. έδωσαν στον Κουλούρη την πέμπτη θέση στο γκρουπ του και την όγδοη συνολικά, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Την κορυφαία επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Ιταλός Ντανιέλ Λεονάρντο Ινζόλι με 8,15 μ.

Δυναμικά ξεκίνησε την προσπάθειά του και ο Νίκος Κοσμόπουλος στο δέκαθλο. Ο Έλληνας αθλητής σημείωσε 10.90 στα 100 μ., πέτυχε ατομικό ρεκόρ στο μήκος με 7,16 μ. και ολοκλήρωσε το πρωινό πρόγραμμα με 13,93 μ. στη σφαιροβολία, επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ.

Μετά τα τρία πρώτα αγωνίσματα, ο Κοσμόπουλος βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 2.459 βαθμούς, έχοντας ξεκινήσει σε ρυθμό που δείχνει ότι μπορεί να κινηθεί πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ των 7.608 βαθμών που είχε σημειώσει στις Σέρρες.

Προηγείται ο Νοτιοαφρικανός Ντάνιελ Βον Ντερ Χέιντεν με 2.609 βαθμούς, ενώ δεύτερος είναι ο Ντέιβιντ Μπέργκλουντ με 2.508. Σε απόσταση αναπνοής από τον Κοσμόπουλο βρίσκεται ο Τσέχος Άνταμ Γιούλις με 2.453 βαθμούς.

