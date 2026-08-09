Η Ελένη Ιακωβάκη κατέβασε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 400μ. εμπ. στα 55.99 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον.

Η Ελένη Ιωκαβάκη δεν έχει σταματημό και συνεχίζει να γράφει ιστορία για τον ελληνικό στίβο, σε ηλικία 17 ετών πρώτα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400μ. στο Ριέτι και τώρα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. εμπ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον!

Με μια νέα μεγαλειώδη εμφάνιση η Ιακωβάκη «έσπασε» το φράγμα των 56 δευτερολέπτων και με 55.99 σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, χρόνος που της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο.

Παράλληλα, χάρισε στην Ελλάδα το 3ο μετάλλιο στη διοργάνωση στο Γιουτζίν, μετά τα ασημένια από την Έβελιν Μητροπούλου στο μήκος και την Ιουλιάννα Ρούσσου στα 800μ.

H Iακωβάκη, μετά τη νίκη της στα 400μ. πριν από μερικές βδομάδες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ριέτι, επέλεξε να αγωνιστεί στα 400μ. εμπ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, βλέποντας πως είχε μεγαλύτερες πιθανότητες για κάτι πολύ σπουδαίο.

Έπεσε διάνα, η αθλήτρια του ΟΦΚΑ Οδυσσέα πήγε στις ΗΠΑ με το πανελλήνιο ρεκόρ στα 57.41, από τις 5 Ιουλίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 στα Τρίκαλα, στον ημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος το κατέβασε στα 57.10 και θα αφήσει το Όρεγκον με χρόνο στα 55.99, με ένα ρεκόρ και ένα μετάλλιο, να είναι το «κερασάκι» στην τούρτα μιας μαγικής χρονιάς.



Μπήκε στον τελικό με την 7η επίδοση στις εννέα αθλήτριες που αγωνίστηκαν, όμως αυτό δεν την εμπόδισε να φθάσει σε μια επιτυχία εφάμιλλη και ίσως ανώτερη του χρυσού μεταλλίου στο Ριέτι και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της δικής της ηλικιακής κατηγορίας.

Αν και στα 200μ. πέρασε στην 6η θέση (26.89), είχε τον έλεγχο της κούρσας και αστείρευτες δυνάμεις, στα 300μ. είχε ανέβει στην 4η θέση (41.55), κυνηγώντας τη Γερμανίδα, Ρεμπέκα Φέιρλε (41.44) και στην τελική ευθεία την ξεπέρασε τερματίζοντας σε 55.99.

Παράλληλα, σε ηλικία 17 ετών και τεσσάρων μηνών, η Ιακωβάκη έγινε μόλις η 3η Ελληνίδα που κατεβαίνει τα 57 δευτερόλεπτα, πίσω από τη Φανή Χαλκιά και τον θρίαμβό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (52.77) και τη Χριστίνα Χαντζή-Νεάνγκ (55.94 από το 2007).

Πρωταθλήτρια κόσμου στο Όρεγκον αναδείχθηκε η 18χρονη Ρουμάνα, Αλεξάντρα Στεφανία Ουτά με 55.33, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Τούμι Ραμοκγόπα με 55.88.

Την τελευταία μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, είχαμε άλλες τρεις ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς. Η Αλεξάντρα Τσερνόβα με βολή στα 65,39μ. πήρε την 7η θέση στη σφυροβολία, η Ολυμπία Τζούβελη με 1,80μ. ήταν στην 11η θέση στο ύψος, ενώ την ίδια θέση κατέλαβε ο Χριστόδουλος Λιτσαρδόπουλος στο επί κοντώ με 5,00μ.