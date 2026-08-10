Εκτός ημιτελικών στα 100μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου έμειναν οι Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη.

Οι ελληνικές συμμετοχές στα προκριματικά των 100μ. δεν πήγαν όπως θα ήθελαν. Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη έμειναν εκτός ημιτελικών, μιας και δεν κατάφεραν να έχουν χρόνο εντός 12άδας.

Πιο συγκεκριμένα η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε πρώτη τη συμμετοχή της στο δεύτερο γκρουπ των προκριματικών. Η ίδια τερμάτισε τέταρτη με χρόνο 11.31, γεγονός που την έφερε στην 9η θέση στη συνολική κατάταξη.

Λίγο αργότερα, η Ραφαέλα Σπανουδάκη έλαβε μέρος στο τρίτο γκρουπ. Τερμάτισε έβδομη με χρόνο 11.42, χρόνος που την έφερε στην 17η θέση στη συνολική κατάταξη. Παράλληλα, οι χρόνοι των αθλητριών στο τρίτο γκρουπ έριξαν στην 13η θέση την Εμμανουηλίδου.

Σημειώνεται πως η Εμμανουηλίδου δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. για τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.