Ο Μίλτος Τεντόγλου και 14 συνολικά Έλληνες αθλητές κι αθλήτριες θα αγωνιστούν τη Δευτέρα (10/9), στην 1η ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών και γυναικών στο Μπέρμιγχαμ.

Το Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ και η Μεγάλη Βρετανία ετοιμάζονται να υποδεχτούν, για πρώτη φορά στα 92 χρόνια της διοργάνωσης, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ανδρών-γυναικών, που αρχίζει τη Δευτέρα (10/9).

Και με το... καλημέρα στην 27η έκδοση του θεσμού, ο Μίλτος Τεντόγλου θα αρχίσει την προσπάθειά του, για να φθάσει σε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του. Συνολικά 14 από τα 59 άτομα της εθνικής ομάδας θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Τεντόγλου θέλει να κάνει το πρώτο βήμα, έτσι ώστε το βράδυ της Τρίτης (11/9, 22:16) να διεκδικήσει τον 4ο συνολικό και διαδοχικό τίτλο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Ο προκριματικός του μήκους θα διεξαχθεί σε δύο παράλληλα γκρουπ, που θα εξελίσσονται από τις 13:30, ώρα Ελλάδος. Από τους 30 αθλητές, οι 12 θα πάνε στον τελικό, με το όριο απευθείας πρόκρισης να βρίσκεται στα 8,15μ.

Ο 28χρονος Τεντόγλου ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ με το πρόσφατο (26/7) άλμα στα 8,66μ. στη διάρκεια του εθνικού πρωταθλήματος στο Βόλο, όταν και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα.

Θα αγωνιστεί στον 2ο όμιλο, ενώ στον 1ο όμιλο ντεμπούτο στη διοργάνωση θα πραγματοποιήσει ο 23χρονος Νίκος Σταματονικολός, με φετινή επίδοση στα 7,93μ. και ατομικό στα 8,14μ.

Στα start list υπάρχουν όλα τα άλλα σπουδαία ονόματα του αγωνίσματος, ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8,49μ.), ο Ελβετός δεκαθκητής, Σίμον Εχάμερ (8.51μ.), ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ, πρωταθλητής κόσμου με 8.46μ. τον Μάρτιο στον κλειστό στίβο και βέβαια ο περσινός πρωταθλητής κόσμου στο Τόκιο, Ματία Φουρλάνι.

Ο 23χρονος Ιταλός άνοιξε τη χρονιά στον ανοιχτό με 8,46μ. τον Μάιο, αμέσως μετά στον 2ο αγώνα του στη Σιανμέν τραυματίστηκε, στις 10 Ιουλίου εμφανίστηκε στο Diamond League του Μονακό, μένοντας στα 8,01μ., ενώ άφησε το πρωτάθλημα Ιταλίας στη Φλωρεντία, με τον 21χρονο Φραντσέσκο Ιντζόλι να επικρατεί με 8,27μ. και να βρίσκεται επίσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αρχή με Ραφαηλίδου και Μαγκούλια

H Μαρία Ραφαηλίδου και η Μαρία Μαγκούλια ανοίγουν τις ελληνικές συμμετοχές στα προκριματικά της σφαιροβολίας (12:35). Η 19χρονη Ραφαηλίδου μετά την 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, ταξίδεψε απευθείας από το Όρεγκον για το Μπέρμιγχαμ και την πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 και Κ20 θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο και μπαίνει στον αγώνα με επίδοση στα 16,80μ. (15/7/2026), που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ Κ20.

Η Μαρία Μαγκούλια θα αγωνιστεί 13η και τελευταία στο 2ο προκριματικό όμιλο, η 26χρονη αθλήτρια θα πάρει μέρος στη διοργάνωση και το ατομικό της ρεκόρ είναι στα 17,00μ. από τις 17/5/2026.

Συνολικά θα πάρουν μέρος 27 αθλήτριες, το όριο απευθείας πρόκρισης για τον βραδινό τελικό (21:03) είναι στα 18,20μ., με τις 12 καλύτερες να παίρνουν την πρόκριση.

Τρεις σφυροβόλοι και τρεις σφαιροβόλοι

Τριπλή ελληνική παρουσία υπάρχει στα προκριματικά της σφυροβολίας ανδρών, με τη συμμετοχή 30 αθλητών, από τους οποίους οι 12 καλύτεροι θα συνεχίσουν στον τελικό (Τρίτη 11/9), με το όριο απευθείας πρόκρισης να έχει οριστεί στα 78,00μ.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης θα αγωνιστεί στον 1ο όμιλο (12:40), ο 26χρονος πρωταθλητής έχει ανεβάσει φέτος το ρεκόρ του στα 79,09μ. (9/5/2026), θα πάρει μέρος για 3η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχοντας να επιδείξει την 6η θέση το 2022 στο Μόναχο.

Οι Μιχάλης Αναστασάκης και Γιώργος Παπαναστασίου θα διεκδικήσουν την πρόκριση από τον 2ο όμιλο (14:20). Ο 33χρονος Αναστασάκης έχει φετινό ρεκόρ στα 76,36μ., παίρνει μέρος για 5η φορά στη διοργάνωση,΄με κορυφαία του στιγμή την 4η θέση το 2016 στο Άμστερνταμ.

Αντίθετα, ντεμπούτο θα κάνει ο 21χρονος Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος στις 11 Ιουλίου βελτίωσε το ρεκόρ του στα 77,71μ.

Τριπλή εκπροσώπηση υπάρχει και στα δύο προκριματικά γκρουπ στη σφαιροβολία ανδρών, που θα αρχίσουν παράλληλα στις 14:40, για να προκύψουν οι 12 του τελικού, που θα διεξαχθεί το βράδυ (22:33), με το όριο της απευθείας πρόκρισης να είναι στα 20,60μ.

Στο 1ο γκρουπ βρίσκονται οι Κωνσταντίνος Γεννίκης και Ιάσων Μαχαίρας, που θα κάνουν επίσης την πρώτη τους συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ο 24χρονος Γεννίκης έχει ρεκόρ στα 19,55μ. και ο 26χρονος Μαχαίρας στα 19,50μ.

Ο 28χρονος Οδυσσέας Μουζενίδης θα πάρει μέρος στον β' όμιλο, έχει φετινή επίδοση στα 19.14μ, ενώ είχε αγωνιστεί και πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη.

Οι Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη στη μάχη των 100μ.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη θα αρχίσουν τη διπλή παρουσία τους στο πρωτάθλημα από τα 100μ.

Στις 13:25 θα ξεκινήσουν οι τρεις σειρές του 1ου γύρου, που οδηγούν αργότερα στα βραδινά ημιτελικά (22:10). Οι νικήτριες από κάθε προκριματική σειρά και έπειτα οι 12 αθλήτριες με τον καλύτερο χρόνο θα πάρουν την πρόκριση.

Η Εμμανουηλίδου θα αγωνιστεί στη 2η σειρά και με τα φετινό 11.28, έχει τον 5ο χρόνο από τις επτά αντίπαλές της. Η 23χρονη στο ντεμπούτο της στη Ρώμη το 2024, ήταν στα ημιτελικά στα 100μ. και φιναλίστ (8η) στα 200μ.

Θα ακολουθήσει η προσπάθεια της Σπανουδάκη στην 3η σειρά, όπου με φετινό 11.37 έχει την 6η επίδοση, για την 32χρονη αυτή είναι η 4η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Με Καρύδη, Σπάνοβιτς, αλλά και Σκαρβέλη το βράδυ

Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα στους προκριματικούς της σφαιροβολίας ανδρών και γυναικών, στο βραδινό πρόγραμμα της 1ης ημέρας του πρωταθλήματος, υπάρχουν δύο ακόμα ελληνικές συμμετοχές.

Η Σταματία Σκαρβέλη θα αγωνιστεί στο 2ο προκριματικό γκρουπ της σφυροβολίας (22:38), η τριάντα ενός ετών ρίπτρια θα πάρει μέρος για 5η φορά σε φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (η αρχή έγινε από τη σφαιροβολία το 2016), ψάχνοντας τον πρώτο της τελικό.

Από τις 30 συνολικά αθλήτριες οι 12 θα συνεχίσουν στον τελικό της Τετάρτης (12/8) και το όριο απευθείας πρόκρισης να είναι στα 71,50μ. Η Σκαρβέλη θα μπει στον προκριματικό με φετινή επίδοση στα 69,11μ.

Νωρίτερα θα γίνει ο προκριματικός στο τριπλούν γυναικών (21:55), με τη συμμετοχή της Σπυριδούλας Καρύδη, ενώ η Οξάνα Κορένεβα ακύρωσε τη συμμετοχή της, καθώς δεν ξεπέρασε πρόβλημα τραυματιμού.

Η 25χρονη Καρύδη επιστρέφει στη διοργάνωση μετά το 2022 και το Μόναχο, όταν ήταν στον τελικό (9η θέση).

Για να πετύχει το δύο στα δύο θα χρειαστεί άλμα λίγο πάνω από τη φετινή της επίδοση (14.09μ.), με το όριο της απευθείας πρόκρισης στον τελικό της Πέμπτης (13/8) να είναι στα 14,15μ.

Στον όμιλό της δεσπόζει το όνομα της Ιβάνα Σπάνοβιτς, η 37χρονη πλέον Σέρβα (μία φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια κι άλλες δύο πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μήκος), στο Μπέρμιγχαμ θα πάρει μέρος στο τριπλούν και με βάση το φετινό της ρεκόρ στα 14,41μ.(!), έχει βλέψεις μεταλλίου.

Στο πρωινό πρόγραμμα (13:55) υπάρχει και ο 1ος γύρος στα 400μ. ανδρών, όμως ο Γιώργος Φρανκς θα μπει στο αγώνισμα από τα ημιτελικά της Τρίτης (11/8).

Τηλεοπτική μετάδοση (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Δευτέρα (10/8): 12:30-15:30 και 21:00-00:00

Τρίτη (11/8): 12:30-15:00 και 21:00-00:00

Τετάρτη (12/8): 12:30-15:20 και 20:00-00:00

Πέμπτη (13/8): 12:30-18:00 και 20:30-00:00

Παρασκευή (14/8): 12:30-15:15 και 21:30-00:00 (ΕΡΤ 1)

Σάββατο (15/8): 13:00-15:30 και 21:45-00:00

Κυριακή (16/8): 21:30-00:00.



Το πρόγραμμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου

12:35 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός (Μαρία Ραφαηλίδου, Μαρία Μαγκούλια)

12:40 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α' Γκρουπ (Χρήστος Φραντζεσκάκης)

12:45 800μ. (Α) Προκριματικός

13:25 100μ. (Γ) Προκριματικός (Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη)

13:30 Μήκος (Α) Προκριματικός (Μίλτος Τεντόγλου, Νίκος Σταματονικολός)

13:55 400μ. (Α) Προκριματικός

14:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ (Γιώργος Παπαναστασίου, Μιχάλης Αναστασάκης)

14:35 400μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

14:40 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός (Κωνσταντίνος Γεννίκης, Ιάσων Μαχαίρας, Οδυσσέας Μουζενίδης)

Απόγευμα