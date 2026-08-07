Η Έβελυν Μητροπούλου με άλμα στα 6,44μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20 στο Γιουτζίν του Όρεγκον.

Η Έβελυν Μητροπούλου χάρισε στην εθνική ομάδα το πρώτο της μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν του Όρεγκον.

Η 18χρονη αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6,44μ., «αγγίζοντας» το ατομικό της ρεκόρ των 6,45μ., που έχει από τη φετινή περίοδο του κλειστού στίβου και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Παιανία.

Αυτό είναι το 8ο ασημένιο και 18ο συνολικά μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων (τρία χρυσά, οκτώ ασημένια, επτά χάλκινα).

Η αθλήτρια που προπονείται με τον Γιώργο Πομάσκι, άρχισε τις προσπάθειές της στον τελικό με 6.27μ., αμέσως μετά ακολούθησε το άλμα στα 6,44μ., που την έφερε στη 1η θέση και τη διατήρησε εκεί μέχρι την 3η σειρά αλμάτων, όταν η Γαλλίδα, Ντζέλικα Ντιαρά σημείωσε 6,52μ., που της χάρισε το χρυσό μετάλλιο.

Η Μητροπούλου είχε άλμα στα 6,21μ. στην 3η προσπάθεια, ήταν άκυρη στην 4η, σημείωσε 5,99μ. στο 5ο άλμα της και 6.09μ. στην τελευταία της προσπάθεια. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η άλλη Γαλλίδα του τελικού, η Σουντατού Νιάνγκ με 6,34μ.



H Ραφαηλίδου στην 6η θέση στη σφαιροβολία

Η Μαρία Ραφαηλίδου (ΑΠΣ Πυγμή) πήρε μέρος στον τελικό της σφαιροβολίας και με βολή στα 16,25μ. πήρε την 6η θέση.

Η 19χονη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 και Κ20, είχε άλλες δύο έγκυρες βολές στα 15,51μ. και στα 15,63μ., μένοντας όμως μακριά από το ατομικό της ρεκόρ των 16,80μ., έτσι ώστε να διεκδικήσει μέχρι και την 4η θέση.

Τα μετάλλια κρίθηκαν σε βολές πάνω από τα 17 μέτρα, αν και η Νιγηριανή, Τζέσικα Οτζί έβγαλε βολή στα 18.08μ. κι έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η Τζένιφερ Κουινόνεζ από το Εκουαδόρ με 17,90μ. πήρε το ασημένιο μετάλλιο με εθνικό ρεκόρ Κ20 και η Γερμανίδα, Έμιλυ Σεφ το χάλκινο με ατομικό ρεκόρ στα 17,23μ.

Μπροστά από τη Ραφαηλίδου βρέθηκαν επίσης η Ιταλίδα, Ανίτα Ναλέσο με 16,50μ. και η Ουκρανή, Ανχελίνα Σέπελ με 16,42μ.

Η Ραφαηλίδου θα αναχωρήσει την Παρασκευή (8/8), για το Μπέρμιγχαμ, προκειμένου να πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, που ξεκινά τη Δευτέρα (10/8).



