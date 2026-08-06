Η Μαρία Ραφαηλίδου θα δώσει το «παρών» στον τελικό της σφαιροβολίας, η Ελένη Ιακωβάκη θα τρέξει στα ημιτελικά στα 400μ. εμπ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν.

Με δύο προκρίσεις για την εθνική ομάδα άνοιξε το πρόγραμμα της 2ης ημέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20 στο Γιουτζίν του Όρεγκον, με τη Μαρία Ραφαηλίδου να περνά στον τελικό της σφαιροβολίας και την Ελένη Ιακωβάκη στα ημιτελικά στα 400μ. εμπ.

Η Ραφαηλίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 και Κ20, πήρε την πρόκριση με την 6η καλύτερη επίδοση στα 15.94μ. για τον τελικό που θα γίνει την Παρασκευή (7/8) στις 05:40 ώρα Ελλάδος.



Τέσσερις αθλήτριες πέρασαν το όριο της απευθείας πρόκρισης των 16,00μ., με δυο από αυτές να ξεπερνούν και τα 17 μέτρα, με την Τζέσικα Ότζι να σημειώνει ρεκόρ Νιγηρίας U20 στα 17,56μ. και την Μπέσλι Κουινόνεζ από το Εκουαδόρ να ακολουθεί με 17,25μ.

Στον προκριματικό της σφαιροβολίας αγωνίστηκε και η Αναστασία Ανδρεάδη, η οποία όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της σε έναν ακόμη μεγάλο τελικό, είχε καλύτερη προσπάθεια στα 13,83 μέτρα, επίδοση που της έδωσε την 32η θέση στο σύνολο.

Με άνεση η Ιακωβάκη

Η Ελένη Ιακωβάκη συνδύασε το ντεμπούτο της στη διοργάνωση με μια άνετη πρόκριση στα ημιτελικά στα 400μ. εμπ.



Η 17χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400μ. προ μερικών ημερών στο Ριέτι, αναδείχθηκε νικήτρια στη 2η προκριματική σειρά με 58.64, τη 13η συνολικά επίδοση και θα συνεχίσει στα ημιτελικά, που θα διεξαχθούν το πρωί της Κυριακής (9/8) στις 04:41 ώρα Ελλάδος.Η Μαριάμ Καρίμ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν η ταχύτερη στον προκριματικό με 57.87.