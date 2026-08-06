Η Μπεσίκτας λύγισε με 1-0 την Χράντετς Κράλοβε και την έχρισε αυτομάτως ως φαβορί για τον επόμενο εν δυνάμει αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League.

Προβάδισμα πρόκρισης για τη Μπεσίκτας προς τα play-offs του Europa League! Οι Τούρκοι επικράτησαν 1-0 επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία παίζοντας με δέκα παίκτες από το 71΄ κι έσπρωξαν τους Τσέχους προς το δρόμο του Παναθηναϊκού στο Conference League.

Έπειτα από ένα στείρο πρώτο ημίχρονο, τα πράγματα περιπλέχθηκαν για τη Μπεσίκτας στο 71΄εξαιτίας της αποβολής του Ουαταρά. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ωστόσο, οι Τούρκοι πήραν το προβάδισμα εννιά λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Κιλιτσόι.

Το 1-0 υπέρ τους παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Τούρκους να αποκτούν τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα play-offs του Europa League. Αντίθετα, οι Τσέχοι κινδυνεύουν πλέον να συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Conference, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948.