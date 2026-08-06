Σπουδαία εμφάνιση από την Άννα Στρούμπου στο Παγκόσμιο Κ20 πρόκριση στον τελικό των στιπλ με πανελλήνιο ρεκόρ!

H Άννα Στρούμπου πέρασε στον τελικό των 3.000 μ. στιπλ στο Παγκόσμιο Κ20 σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 10.06.37.

Η Άννα Στρούμπου όχι μόνο πέτυχε τον μεγάλο της στόχο και προκρίθηκε στον τελικό των 3.000 μ. στιπλ, αλλά το έκανε με εξαιρετικά εντυπωσιακό τρόπο.

Η 19χρονη αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου, στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση, κατέλαβε την τρίτη θέση στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 10.06.37 και πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, βελτιώνοντας το 10.08.44 της Βασιλικής Καλλιμογιάννη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2023 στην Ιερουσαλήμ, επίδοση που τότε της είχε χαρίσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η Στρούμπου βρέθηκε από νωρίς στο πρώτο γκρουπ των αθλητριών, διεκδικώντας μία από τις οκτώ θέσεις που οδηγούσαν στον τελικό. Καθώς περνούσαν οι γύροι, ένιωθε ολοένα και καλύτερα, κερδίζοντας σταδιακά έδαφος. Αποκορύφωμα ήταν τα τελευταία 200 μέτρα της κούρσας, όπου κατάφερε να προσπεράσει ακόμη περισσότερες αθλήτριες και να τερματίσει τελικά στην τρίτη θέση.

Η επίδοσή της ήταν η έκτη καλύτερη στο σύνολο των προκριματικών σειρών, ενώ παράλληλα έγινε η πρώτη Ελληνίδα στην ιστορία της διοργάνωσης που προκρίνεται σε τελικό των 3.000 μ. στιπλ.

Στις εξέδρες της εγκατάστασης καθ΄όλη τη διάρκεια της κούρσας οι συναθλητές και τα μέλη της οικογένειας της στήριζαν την προσπάθεια της. Ο τελικός των 3.000 μ. στιπλ θα διεξαχθεί την Παρασκευή.

