Ο Ατρόμητος γνώρισε την ήττα με 2-1 από τον Ατρόμητο στο τελευταίο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους.

Την προετοιμασία στην Πολωνία ολοκλήρωσε ο Ατρόμητος με τους Περιστεριώτες να γνωρίζουν την ήττα από την ΑΕ Λεμεσού με 2-1 στο τελευταίο τους φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν εξαιρετικά και μόλις στο 1' βρέθηκαν κοντά στο 1-0 με τον Τσούμπερ με τον Καπίνο να διώχνει και στην συνέχεια της φάσης να νικάει και τον Τσιγγάρα.

Δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο Καπίνο νίκησε τον Ελβετό, με τον Τσιλούλη στο 5' να κάνει τρεις τις ευκαιρίες της ομάδας του στο ξεκίνημα του αγώνα.

Σαν να μην έφταναν οι χαμένες ευκαιρίες για τους Περιστεριπώτες, στο 15' οι Κύπριοι στην πρώτη τους φάση κατάφεραν να σκοράρουν με τον Κατάκοβιτς. Ο Ατρόμητος αντέδρασε και στο 19' ισοφάρισε με τον Τσαντίλα, με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο οι τυπικά γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και σκόραραν μόλις στο 49' κάνοντας το 2-1 με τον Γκόνη, ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος με τον Ατρόμητο να γνωρίζει την φιλική ήττα,

Πλέον, ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Πολωνία και γυρνά στην Ελλάδα, γεμάτος χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτο, επίσημο ματς για τη νέα σεζόν είναι αυτό απέναντι στον Πύργο, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

Οι ενδεκάδες του Ατρομήτου

Πρώτο ημίχρονο: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσιλούλης, Τσαντίλας

Δεύτερο ημίχρονο: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος (75΄ Τσαγδής), Μήτογλου, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (75’ Κώτσης), Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσιλούλης (62’ Νούνιες), Τσαντίλας