Ένα αμήχανο συμβάν έλαβε χώρα στο «Ελ. Βενιζέλος» κατά την άφιξη του Εμμανουήλ Καραλή μετά από ερώτηση ρεπόρτερ, η οποία προκάλεσε το μειδίαμα του δευτεραθλητή κόσμου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο, όπου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ.

Όπως ήταν λογικό το πρωί της Κυριακής (21/9) όπου αφίχθη στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» πολύς κόσμος περίμενε τον δευτεραθλητή κόσμου, μεταξύ άλλων συγγενείς και φίλοι.

Στο πλαίσιο της άφιξής του, ο 25χρονος Έλληνας αθλητής προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με το επίτευγμα του και τους επόμενούς του στόχους. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε και μία αμήχανη στιγμή, η οποία προκάλεσε το γέλιο του Εμμανουήλ Καραλή.

Ένας ρεπόρτερ αναφέρθηκε στον Μόντο Ντουπλάντις του οποίου δεν θυμήθηκε το όνομα κατά την διάρκεια της ερώτησης. «Τον Ντουμπλα... Ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι» ήταν τα λόγια του, τα οποία έκαναν τον Καραλή να γελάσει και εν συνεχεία να απαντήσει, λέγοντας πως ο στόχος του κάποια στιγμή είναι να ξεπεράσει τον Σουηδό αθλητή και κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με προσπάθεια στα 6.30μ.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 2:20 του βίντεο

