Με ένα... τρελό άλμα ο Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε Παγκόσμιο ρεκόρ, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, με προσπάθεια στα 6.30μ.

Ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ πραγματοποίησε ο Μόντο Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, περνώντας από τα 6.30μ, συνοδεύοντας για 14η φορά ένα χρυσό του με... σπάσιμο ενός ρεκόρ.

Ο Σουηδός αθλητής είχε σιγουρέψει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, μετά την προσπάθειά του στα 6.15μ. και γι' αυτό αποφάσισε να πραγματοποιήσει προσπάθειες στα 6.30μ. ώστε να κάνει ακόμη μια φορά ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι πρώτες δύο προσπάθειες δεν ήταν επιτυχημένες, με τον 25χρονο να ρίχνει ισάριθμες φορές τον πήχη με το γόνατο. Στην τρίτη ο Ντουπλάντις έσπασε το ρεκόρ, περνώντας τα 6.30μ., με το κοινό να τον καταχειροκροτεί.

Δείτε το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις

