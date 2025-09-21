Εμμανουήλ Καραλής: Έφτασε στην Αθήνα ο Μανόλο
Στην Αθήνα έφτασε ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ.
Ο Έλληνας αθλητής, με το χαμόγελο στα χείλη, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις το πρωί της Κυριακής (21/9). Στο «Ελ. Βενιζέλος» τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι, καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Κεντέρης.
Δείτε ΕπίσηςΕμμανουήλ Καραλής: Το παιδί είναι άτυχο!
- Πομάσκι για Τεντόγλου: «Δεν μπαίνει κάθε σουτ γκολ, ο Μίλτος θα είναι ακόμα πιο δυνατός τη νέα χρονιά»
Φυσικά, ο νεαρός δευτεραθλητής κόσμου προέβη σε δηλώσεις, τονίζοντας πως του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη η χρονιά, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.
Υπενθυμίζεται πως ο Μανόλο δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το οποίο κατέκτησε ο Μόντο Ντουπλάντις κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30μ.
Δείτε το βίντεο της άφιξης του Εμμανουήλ Καραλή
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.