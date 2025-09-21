Αφίχθη νωρίς το πρωί της Κυριακής (21/9) ο Εμμανουήλ Καραλής στην Αθήνα, μετά την επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο...

Στην Αθήνα έφτασε ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ.

Ο Έλληνας αθλητής, με το χαμόγελο στα χείλη, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις το πρωί της Κυριακής (21/9). Στο «Ελ. Βενιζέλος» τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι, καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Κεντέρης.

Φυσικά, ο νεαρός δευτεραθλητής κόσμου προέβη σε δηλώσεις, τονίζοντας πως του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη η χρονιά, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Υπενθυμίζεται πως ο Μανόλο δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το οποίο κατέκτησε ο Μόντο Ντουπλάντις κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30μ.

Δείτε το βίντεο της άφιξης του Εμμανουήλ Καραλή

