Eπέστρεψε ο Καραλής και η εθνική ομάδα από το Τορούν
Η αποστολή της εθνικής ομάδας στίβου επέστρεψε αργά το βράδυ της Δευτέρας (23/3) από την Πολωνία και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.
Κεντρικό πρόσωπο ο Εμμανουήλ Καραλής, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ, το 3ο της καριέρας του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Την αποστολή της εθνικής ομάδας υποδέχθηκαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η Α΄ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά και η Β΄ ειδική γραμματέας, Ευγενία Νικολετoπούλου.
Η παρουσία της εθνικής ομάδας
- 2ος 6,05 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ
- 6ος 8,19 μ. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος
- 8ος 2,22 μ. Αντώνης Μέρλος Ύψος
- 11η 4.120 β.Αναστασία Ντραγκομίροβα πένταθλο
- 16ος 15,45 μ. Ανδρέας Πανταζής Τριπλούν
- 36η 7.36 Ραφαέλα Σπανουδάκη 60 μ.
- 40ός 7.85 Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος 60 μ. εμπ.
