Η συνήθεια που έγινε λατρεία για τον Εμμανουήλ Καραλή, που φόρεσε στο στήθος το ασημένιο μετάλλιο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Πριν από την έναρξη του απογευματινού προγράμματος της Κυριακής (22/3), έγινε η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντώ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Ο Εμμανουήλ Καραλής «φορώντας» το πιο πλατύ του χαμόγελο, πήρε το ασημένιο μετάλλιο, μετά τη συγκλονιστική μονομαχία που είχε με τον Άρμαντ Ντουπλάντις στον τελικό του Σαββάτου. Μαζί τους και ο Αυστραλός, Κέρτις Μάρσαλ που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Για τον Μανόλο είναι το 3ο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, μετά το ασημένιο πέρυσι στη Ναντζίνγκ της Κίνας και το χάλκινο στη Γλασκώβη το 2024, μια επίδοση που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει λίγο αργότερα στον τελικό του μήκους, ο φίλος του Μίλτος Τεντόγλου, που μετρά δύο χρυσά μετάλλια από το Βελιγράδι το 2022 και τη Γλασκώβη το 2024.