Ο Γιάννης Μασούρας ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Ομόνοια και βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Γερμανία και τη Νυρεμβέργη.

Παίκτης της Νυρεμβέργης είναι από σήμερα ο Γιάννης Μασούρας, αφού ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον γερμανικό σύλλογο, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, όπου και κατέλαβε στην 8η θέση τη φετινή σεζόν.

Ο 29χρονος Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια στην Ομόνοια, από την οποία και έμεινε ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι, μιας και ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό τους, με τον ίδιο να έχει κάνει μία εξαιρετική χρονιά

Έπαιξε 39 παιχνίδια με την πρωταθλήτρια Κύπρου στα οποία σημείωσε δύο γκολ κι έδωσε έξι ασίστ ενώ αγωνίστηκε για περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά.

Τα νούμερα αυτά ήταν αρκετά για να πείσει τους Γερμανούς να κινηθούν για την απόκτησή του και να έχουμε έτσι τελικά το deal.

Η δήλωση του Γιάννη Μασούρα

«Είχα ένα καλό προαίσθημα από την πρώτη κιόλας επαφή. Η Νυρεμβέργη είναι ένας μεγάλος σύλλογος και το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ ελκυστικό. Ανυπομονώ για τον χρόνο μου στη Νυρεμβέργη και να γνωρίσω την ομάδα και τους οπαδούς το συντομότερο δυνατό, και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει αθλητικές επιτυχίες.»