Ο Μίλτος, Τεντόγλου προσπάθησε, αλλά θα χρειαζόταν να ανεβάσει τη φετινή του επίδοση για να βρεθεί στα μετάλλια, με 8.19μ. κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τορούν.

Σε έναν τελικό όπου τα νέα αστέρια του αγωνίσματος έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους, ο Μίλτος Τεντόγλου προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό και τελικά με 8.19μ. στο 6ο άλμα κατετάγη στην 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους ξεκίνησε τον αγώνα του άλμα στα 8.09μ, με το πάτημα του να είναι 29 εκατοστά μακριά από τη βαλβίδα, ενώ στο δεύτερο βρήκε καλύτερα τη φόρα του και βελτιώθηκε με 8.15μ. Στο τρίτο του άλμα, προσγειώθηκε στα 8.06μ ενώ στην τέταρτη προσπάθεια το άλμα του μετρήθηκε στα 8.00μ.

Στο τέταρτο άλμα του πάτησε ξανά πίσω και προσγειώθηκε στα 8.12μ, ενώ βρισκόταν στην έκτη θέση. Στο έκτο άλμα φάνηκε να μπήκε πιο αποφασισμένα και βελτιώθηκε φτάνοντας στα 8.19μ, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον βάλει στο βάθρο.

Κι ενώ οι περισσότεροι ανέμεναν μια μονομαχία ανάμεσα στον κάτοχο του τίτλου, Ματία Φουρλάνι και τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ήρθε στο 6ο άλμα ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ να βγάλει άλμα στα 8.46μ. και με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο να γίνεται πρωταθλητής κόσμου, στην πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας του.

Ο Φουρλάνι στο 5ο άλμα ισοφάρισε το ρεκόρ του στα 8.39μ. και είχε περάσει τον Σαραμπογιούκοφ στην 1η θέση, όμως ο Μπαλντέ του στέρησε το 2ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 8.31μ., ενώ στην 4η θέση βρέθηκε ο 19χρονος Κουβανός, Ζόρχζε Χοντελίν με 8.26μ.

