Το τρίτο της σερί χρυσό στη διοργάνωση πήρε η Ντεβίν Τσάρλτον ισοφαρίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ ενώ η Σόφι Ντοκτερ εκθρόνισε την Άννα Χολ στο πένταθλο.

Η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τόρουν έπεσε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αφού είδαμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ να ισοφαρίζεται στη διάρκεια την τελευταία μέρα της διοργάνωσης.

Ισοφάρισε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ η Τσάρλτον

Η Ντεβίν Τσάρλτον επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στα 60μ με εμπόδια, κατακτώντας τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο της. Η αθλήτρια από τις Μπαχάμες τερμάτισε με το χρονόμετρο να γράφει 7.65, ισοφαρίζοντας το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ για να γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που πετυχαίνει το three-peat στο αγώνισμα. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ολλανδή Ναντίν Βίσερ (7.73), ενώ η Πία Σκρισκοφσκα χάρισε χαμόγελα στους γηπεδούχους Πολωνούς, καταρρίπτοντας το εθνικό ρεκόρ με τον ίδιο χρόνο (7.73) για το χάλκινο μετάλλιο.

Το χρυσό στην Ντόκτερ στο πένταθλο

Στο πένταθλο, η Ολλανδή Σόφι Ντόκτερ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της ζωής της. Μετά το χάλκινο μετάλλιο το 2024, η Ντόκτερ ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου συγκεντρώνοντας 4.888 βαθμούς που είναι η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος και νέο ατομικό της ρεκόρ.

Η Ντόκτερ πήρε τα ηνία μετά το ύψος (1.87μ) και παρέμεινε στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος, παρά την πίεση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Άνα Χολ. Η Αμερικανίδα Χολ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 4.860 βαθμούς, ενώ το χάλκινο πήγε στην Κέιτ Ο'Κόννορ , η οποία σημείωσε νέο εθνικό ρεκόρ Ιρλανδίας με 4.839 βαθμούς.