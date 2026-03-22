O Τεντόγλου για την επιστροφή στο βάθρο και γιατί όχι στην κορυφή

Ο Μίλτος Τεντόγλου ψάχνει την επιστροφή του ξανά στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης και στη διεκδίκηση του υψηλότερου στόχου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Τρίτη και τελευταία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν με τον Μίλτο Τεντόγλου να ολοκληρώνει τις ελληνικές συμμετοχές, αγωνιζόμενος στον απευθείας τελικό του μήκους το βράδυ της Κυριακής (22/3) στις 20:12 ώρα Ελλάδας.

Ένας τελικός που θα διεξαχθεί με παρουσία 17 αθλητών,στα τρία πρώτα άλματα και θα συνεχιστεί με τους οκτώ καλύτερους στο 4ο άλμα και τους έξι καλύτερους στο 5ο και στο 6ο.

Ο 28χρονος Έλληνας ολυμπιονίκης φιλοδοξεί να επιστρέψει στη συλλογή μεταλλίων, που είναι ξεχωριστή με 14 χρυσά μετάλλια και δύο ασημένια.

Ο Τεντόγλου πέρυσι με εξαίρεση τα 8.46μ. που σημείωσε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στη Μαδρίτη και ήταν η κορυφαία επίδοση στον κόσμο, δεν μπόρεσε να βγάλει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πριν από 12 μήνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ, έμεινε στην 5η θέση, με τον Ματία Φουρλάνι να τον διαδέχεται στην κορυφή και να σταματά το σερί των χρυσών μεταλλίων από το Βελιγράδι και τη Γλασκώβη.

Ο Τεντόγλου θα μπει στον τελικό με φετινό ρεκόρ στα 8.27μ. από τις 11 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι, την 4η καλύτερη από τους συμμετέχοντες στον τελικό, έχει όμως την εμπειρία να βγάλει το μεγάλο άλμα, όπως πέρυσι στη Μαδρίτη.

Ο 21χρονος Φουρλάνι είναι ένας από τα κύριους αντιπάλους για τον Τεντόγλου, καθώς με 8,39μ. έχει ισοφαρίσει το ατομικό του ρεκόρ, όμως όπως και ο Τεντόγλου, δεν έχει κάνει δικό του το εθνικό ρεκόρ, που ανήκει στον Αντριου Χάουε με 8.47μ. από το 2017.

Καλύτερος όλων με βάση την επίδοση ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ο 22χρονος Βούλγαρος, πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι στον κλειστό στίβο, μέσα στο 2026 έχει ανεβάσει το ρεκόρ της χώρας του στα 8.45μ., ενώ στο εθνικό πρωτάθλημα πριν από τρεις περίπου εβδομάδες έκανε 2.28μ. στο ύψος (θα ήταν 3ος στη διοργάνωση στο Τορούν) και 16.61μ. στο τριπλούν.

Ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ αποτελεί ένα σταυρόλεξο, ο 26χρονος τον Φεβρουάριο ανέβασε το ατομικό του ρεκόρ στα 8.32μ. ατομικό ρεκόρ, όμως δεν να επιδείξει μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Οι 17 του τελικού, με τις φετινές τους επιδόσεις

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.

Λίαμ Άντκοκ (Αυστραλία) 8.23μ.

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.27μ.

Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.45μ.

Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.13μ.

Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.32μ.

Χενγκ Σου (Κίνα) 7.82μ.

Τεμόσο Μασικάνε (Ν. Αφρική) 8.11μ.

Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 8.19μ.

Κάρεϊ Μακλέοντ (Τζαμάικα) 8.22μ.

Στέφιν Μακάρτερ (ΗΠΑ) 8.11μ.

Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.18μ.

Λούκα Χέρντεν (Γερμανία) 8.18μ.

Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.08μ,

Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8.04μ.

Κρίστιαν Πούλι (Φινλανδία) 8.08μ.

Λούβο Νανιόνγκα (Ν. Αφρική) 8.11μ.



