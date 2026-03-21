Καραλής: «Θέλω να κυνηγήσω, θέλω να κάνω ρεκόρ, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ»

Ο Eμμανουήλ Καραλής, με το πλατύ και λαμπερό χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του, έδωσε το στίγμα των φιλοδοξιών του, από το Τορούν της Πολωνίας, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Τυλιγμένος με την ελληνική σημαία κι αναμένοντας την αυριανή απονομή των μεταλλίων στο παγκόσμιο, μίλησε για τον αγώνα του, την τακτική του, που τον έφερε να δοκιμάζει μέχρι τα 6.25μ., αλλά και για την πίστη στις δυνατότητές του, που έχει αποκτήσει.

Αναλυτικά ο Μανόλο είπε στην ΕΤΡ 2 Σπορ: «Μέσα σε τρία χρόνια έχω αλλάξει πολλά, έγιναν πράγματα που με άλλαξαν ως άνθρωπο, να είμαι εδώ και να δοκιμάζω άλματα στα 6.25μ., ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.

Ηθελα να ρισκάρω, τα όνειρα δεν έχουν πήχη και όρια, αν δεν το κάνω τώρα πότε θα το κάνω, το δοκίμασα, το προσπάθησα, ξέρω κάποια στιγμή θα το καταφέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω.

Η αγάπη που έχω λάβει τα δύο τελευταία χρόνια, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν τη φανταζόμουν ποτέ. "Βράζει" το αίμα μου, θέλω να κυνηγήσω, θέλω να κάνω ρεκόρ, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, να γράψω τη δική μου ιστορία. Είμαι εδώ, χαίρομαι τον φίλο μου (σ.σ. Ντουπλάντις) που πηδά ψηλά, χαίρομαι που είναι ένα λιθαράκι σε αυτή τη μεγάλη ιστορία του επί κοντώ».