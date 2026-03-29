Πέντε από τους έντεκα παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί στην ενδεκάδα της Κ17 της Ελλάδος στον αγώνα με τη Σουηδία είναι μέλη του Παναθηναϊκού.

Η Εθνική Ελλάδος Κ17 επικράτησε με 3-2 της Σουηδίας για τα προκριματικά του αντίστοιχου Euro κι έφτασε στους τρεις βαθμούς στον τρίτο όμιλο των προκριματικών όντας στη δεύτερη θέση πίσω από το πρώτο Μαυροβούνιο.

Πέντε από τους έντεκα ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν βασικοί στο αρχικό σχήμα του αγώνα αυτού, δηλαδή σχεδόν η μισή ομάδα, προήλθε από τον Παναθηναϊκό. Ο Γείτονας ήταν ο τερματοφύλακάς της, στο κέντρο της άμυνας ήταν ο Λάβδας, που φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ο Στέφανος Τσίγκας, στα χαφ ήταν ο Μπινιάρης ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Νεμπής.

Έντονη ήταν η παρουσία του «τριφυλλιού» και στο ματς της Εθνικής Κ19, η οποία έχασε με 1-0 από την Γερμανία. Ο Νεκτάριος Καλοσκάμης βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα ενώ ως αλλαγή πέρασαν στο παιχνίδι οι Μπόκος και Σώκος.