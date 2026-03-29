Μια απίθανη στιχομυθία καταγράφηκε στη συνέντευξη Τύπου της CAF στην Αίγυπτο.

Η CAF συνεδρίασε στην Αίγυπτο και εκτός της είδησης για την αύξηση των ομάδων στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, είχαμε και... σπαρταριστά περιστατικά, όπως ο απίθανος διάλογος του προέδρου της Ομοσπονδίας με ντόπιο δημοσιογράφο.

Βλέπετε, Αιγύπτιος ρεπόρτερ που βρισκόταν στη συνέντευξη Τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής ρώτησε κοφτά τους παράγοντες της CAF αν ισχύει πως δεν έχουν χρήματα. Αφότου υπήρξε μια μικρή αμηχανία, ο Πατρίς Μοτσέπε αποκρίθηκε γελώντας πως «έχουμε λεφτά για να σε κεράσουμε μεσημεριανό».

Όλα αυτά την ώρα που η υπόθεση της αφαίρεσης του τίτλου του πρόσφατου Copa Africa από τη Σενεγάλη έχει φέρει αντιδράσεις αλλά και τριγμούς εντός Ομοσπονδίας, με τον γενικό γραμματέα να παραιτείται επικαλούμενος τη διάθεσή του να αποσυρθεί.