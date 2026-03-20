Ο Καραλής στο... κυνήγι του Ντουπλάντις στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Ο τελικός στο επί κοντώ ανδρών και η μονομαχία ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και τον Άρμαντ Ντουπλάντις, κυριαρχεί στο πρόγραμμα του Σαββάτου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Ο τελικός στο επί κοντώ ανδρών έχει προαναγγελθεί ως ένα από τα highlight στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν κι αυτό απομένει να αποδειχθεί το απόγευμα του Σαββάτου (21/3, 19:25, ώρα Ελλάδας).

Από τη μία ο Άρμαντ Ντουπλάντις, με φρέσκο το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ με τα 6.31μ. στο «Mondo Classic» στην Ουψάλα κι από την άλλη ο Εμμανουήλ Καραλής, με τα 6.17μ., το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στην Παιανία στις 18 Φεβρουαρίου και τον έκανε τον 2ο καλύτερο άλτη όλων των εποχών, με βάση την επίδοση.

Από τους 12 φιναλίστ στον απευθείας τελικό, οι πέντε έχουν σημειώσει ατομικά ρεκόρ μέσα στη σεζόν με άλματα από τα 6.00μ και πάνω.

Όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στους δύο 99άρηδες, τον Ντουπλάντις και τον Καραλή, που ηλικιακά τους χωρίζουν ακριβώς τρεις εβδομάδες.

Ο Ντουπλάντις πάει για το 4ο στη σειρά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όπου έχει και το ρεκόρ αγώνων με 6.20μ., από την πρώτη του νίκη στο Βελιγράδι το 2022.

Ο Καραλής αρχικά στοχεύει στο μετάλλιο, που θα είναι το 7ο στη συλλογή του στις μεγάλες διοργανώσεις από τον Μάρτιο του 2023 και το χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Κωνσταντινούπολης.

Σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου ο Καραλής ήταν 3ος στη Γλασκώβη το 2024 και 2ος πέρυσι στη Ναντζίνγκ με εθνικό ρεκόρ στα 6.05μ. Εκεί ο Ντουπλάντις είχε περάσει τα 6.15μ., ενώ την τριάδα είχε συμπληρώσει ο Κρις Νίλσεν με 5.90μ.

Στον τελικό παίρνουν μέρος και δύο αδέλφια από τη Νορβηγία, με τον Σόντρε Γκουτόρμσεν να βρίσκεται στο πρωτάθλημα με τα 6.06μ. που πέρασε στη Ρουέν στις 7 Μαρτίου και τον Σίμεν Γκουτόρμσεν, με ρεκόρ στα 5.80μ.

Οι 12 φιναλίστ με τις φετινές τους επιδόσεις