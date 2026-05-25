Σαλάχ: «Η Λίβερπουλ είναι ο καλύτερος σύλλογος όταν κερδίζεις και ο χειρότερος όταν χάνεις»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ προειδοποίησε τους συμπαίκτες του να φέρουν ξανά τρόπαιο στη Λίβερπουλ, κατά την ομιλία του στην τελευταία προπόνηση ως μέλος των Reds.

Μετά από εννιά χρόνια γεμάτα γκολ, τρόπαια και μαγικές στιγμές, ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτελεί παρελθόν από τη Λίβερπουλ. Ο Αιγύπτιος αποχαιρέτησε το «Άνφιλντ» μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν κόντρα στη Μπρέντφορντ με τον τίτλο του τρίτου κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία των Reds (255 γκολ)!

Η «Daily Mail» έφερε από την πλευρά στο φως της δημοσιότητας την ομιλία του Αιγύπτιου προς τους συμπαίκτες του στην τελευταία του προπόνηση με την κόκκινη φανέλα και τους.... προειδοποίησε πως τη νέα σεζόν οφείλουν να είναι πρωταθλητές.

«Δεν θέλω να συγκινηθώ σήμερα, γιατί αύριο θα είναι μια συγκινητική μέρα. Αλλά πραγματικά εκτιμώ κάθε στιγμή που έζησα σε αυτόν τον σύλλογο. Πέρασα υπέροχα μαζί σας όλους και είναι κάτι που θα πάρω μαζί μου στο μέλλον, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα» τόνισε αρχικά, προτού συνεχίσει:.

«Περιμένετε, υπάρχει ακόμη κάτι που θέλω να πω. Το να βρίσκεσαι στο Λίβερπουλ, να κερδίζεις για τη Λίβερπουλ και να κερδίζεις αγώνες είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο όταν κερδίζεις και ο χειρότερος σύλλογος στον κόσμο όταν χάνεις. Οπότε καλύτερα να κερδίσετε του χρόνου» κατέληξε.