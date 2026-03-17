Ο Άρμαντ Ντουπλάντις επιστρέφει στο Τορούν για να κατακτήσει τον 4ο διαδοχικό του τίτλο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, καθώς και στον τόπο που πέτυχε το πρώτο από τα 15 συνολικά παγκόσμια ρεκόρ.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, το τριήμερο 20-22 Μαρτίου αποτελεί την κορύφωση της χειμερινής περιόδου.

Το απογεματινό πρόγραμμα του Σαββάτου (21/3, 19:25 ώρα Ελλάδος) ανοίγει με τον απευθείας τελικό στο επί κοντώ ανδρών, ένα από τα αγωνίσματα που προαναγγέλλονται σαν ένα από τα highlight του πρωταθλήματος.

Θα μπορέσει κάποιος και συγκεκριμένα ο Εμμανουήλ Καραλής με τα φετινά 6.17μ., να απειλήσει τον Αρμαντ Ντουπλάντις, που πάει για τον 4ο διαδοχικό του τίτλο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Η δεύτερη φετινή τους αναμέτρηση, πριν από λίγες ημέρες στην Ουψάλα και στο «Mondo Classic», βρήκε τον Ντουπλάντις να ξεπερνά τα 6.31μ., για το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ στην καριέρα του.

Ο Σουηδός επιστρέφει στο Τορούν, όπου στις 20 Φεβρουαρίου 2020 με 6.17μ. πήρε το παγκόσμο ρεκόρ από τον Ρενό Λαβιλενί (6.16μ. από το το 2014) και πόντο πόντο το έχει φθάσει στα 6.31μ.

Το εκπληκτικό στατιστικό είναι ότι από τα 291 άλματα άνω των έξι μέτρων, τα 125 ανήκουν σε αυτόν, δηλαδή το 43%!

Σε συνέντευξή του στη repubblica.it μετά τον αγώνα του στην Ουψάλα ο Ντουπλάντις μίλησε για τα παγκόσμια ρεκόρ, για τη βασική λεπτομέρεια, την ταχύτητά του (έχει ρεκόρ 10.37 στα 100μ.) που του δίνει την ώθηση να φθάνει σε δυσθεώρατα ύψη, αποκάλυψε τη στιγμή που τον έχει χαράξει, ενώ μίλησε και για τον Εμμανουήλ Καραλή, με τον οποίο ηλικιακά έχουν διαφορά μόλις 21 ημερών.

Αποσπάσματα από τα όσα δήλωσε ο Ντουπλάντις