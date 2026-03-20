Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ έπειτα από τέσσερα χρόνια έγινε ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ύψος στον κλειστό στίβο, οι Ολισλάγκερς, Τόπιτς και Λεφτσένκο βρέθηκαν στη 2η θέση στο Τορούν.

Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ύψος γυναικών για δεύτερη φορά στην καριέρα της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Στον πρώτο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που άρχισε το πρωί της Παρασκευής (20/3) στο Τορούν της Πολωνίας, η Μάχουτσικ με επίδοση στα 2.01μ. κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, κάτι που είχε επαναλάβει στο Βελιγράδι το 2022, ενώ ήταν 2η στη Γλασκώβη το 2024 και 3η πέρυσι στη Ναντζίνγκ της Κίνας.

Η 25χρονη Ουκρανή ολυμπιονίκης στο Παρίσι το 2024 και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 2.10μ. από το Diamond League του Παρισιού την ίδια χρονιά, πήγε στο Τορούν με την κορυφαία φετινή επίδοση στα 2.03μ., επίδοση που δεν χρειάστηκε να επιβεβαιώσει στον απευθείας τελικό.

Ήταν η μοναδική αθλήτρια που ξεπέρασα τα δύο μέτρα κι από τη στιγμή που έμεινε μόνη στον αγώνα, μετά τα 2.01μ. επιχείρησε τρεις φορές στα 2.06μ., σε έναν τελικό που στο τέλος δεν προσέφερε τις συγκινήσεις που υποσχόταν.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι τρεις αθλήτριες ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, ενώ δεν δόθηκε χάλκινο.

Η Αυστραλή παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Τόκιο, Νίκολα Ολισάγκερς, που έκανε τον πρώτο της αγώνα στη σεζόν, η 20χρονη Σέρβα, Ανγκελίνα Τόπιτς και η Ουκρανή, Γιούλια Λεφτσένκο, είχαν πρώτα επιτυχημένα άλματα μέχρι το 1.99μ. και οι τρεις απέτυχαν στα 2.01μ., προκειμένου να πιέσουν περισσότερο τη Μάχουτσικ και κάπως έτσι πήραν από ένα ασημένιο μετάλλιο.

