Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η «Ole» επιβεβαίωσε πως δεν φαίνεται να ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού.

Λήξη συναγερμού με τον Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή! Ο Αργεντινός μάγος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον τελευταίο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου πίσω στην πατρίδα του, όμως φαίνεται πως τελικά δεν ταλαιπωρείται από κάτι ανησυχητικό.

Ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι τόνισε πως ο Μέσι αισθάνθηκε μια αδυναμία στον προσαγωγό και αντικαταστάθηκε στο 73΄της αναμέτρησης, με την «Ole» να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο λόγω κούρασης.

Όπερ σημαίνει πως το διάστημα που θα ακολουθήσει θα γίνει μια διαχείριση με τον Αργεντινό θρύλο, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να αποφύγει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Εφόσον δεν διαφοροποιηθούν τα δεδομένα θα μπορέσει να δώσει κανονικά το παρών στα φιλικά της Αλμπισελέστε και φυσικά να βρεθεί από την αρχή στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο κάνει σέντρα στις 11 Ιουνίου.