Δεν τον σταματάει κανείς και δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να φτάσει. Ο Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά παγκόσμιο ρεκόρ περνώντας τα 6.31μ.

Είναι ασταμάτητος! Ο Μόντο Ντουπλάντις στο μίτινγκ που έλαβε χώρα στην Ουψάλα πραγματοποίησε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός recordman πέρασε τα 6.31μ. και για 15η φορά έγραψε ιστορία στο αγώνισμα του άλματος επί κοντώ.

Μπορεί ο Εμμανουήλ Καραλής να μην ήταν σε πολύ καλή μέρα, αλλά ο Σουηδός Ολυμπιονίκης προσέφερε στον κόσμο αυτό που περίμενε, δηλαδή ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Ντουπλάντις με την προσπάθεια στα 6.31μ πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ανεβάζοντας ακόμη ένα εκατοστό την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Για την ιστορία, η τριάδα στο μίτινγκ της Ουψάλα συμπληρώθηκε με τους Σόντρε Γκούτορμσεν (6.00μ.) και τον Ζάκερι Μπράντφορντ (5.90μ.). Ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος αναδείχθηκε αθλητής του μήνα, έμεινε στα 5.80μ., τερματίζοντας στην 7η θέση.