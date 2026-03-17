Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού: Η Δήμητρα Τσουκαλά χάνει τη διοργάνωση
Με μια απουσία της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τόρουν της Πολωνίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 20-22 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα η Δήμητρα Τσουκαλά δεν πάρει μέρος στα 60μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εξ αιτίας προβλήματος τραυματισμού. Η 27χρονη σπρίντερ στις 14 Φεβρουαρίου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 7.29 στην Παιανία, επίδοση που της είχε δώσει την πρόκριση για το μεγάλο ραντεβού στη χειμερινή περίοδο αγώνων.
Έτσι η εθνική ομάδα θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα με πέντε αθλητές και δύο αθλήτριες, που θα αναχωρήσουν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) με προορισμό τη Βαρσοβία κι από εκεί οδικώς θα μεταβεί στο Τόρουν.
Τα μέλη της ομάδας θα ταξιδέψουν με την πτήση 872 της Aegean στις 15:50, ενώ η επιστροφή τους στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (23/3), στις 21:50, με την πτήση Α873.
Τα μέλη της εθνικής ομάδας
Άνδρες
- 60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)
- Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)
- Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)
- Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)
- Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)
Γυναίκες
- 60μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)
- Πένταθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)
