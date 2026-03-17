H Δήμητρα Τσουκαλά χάνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν και η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με επτά συνολικά αθλητές κι αθλήτριες στη διοργάνωση.

Με μια απουσία της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τόρουν της Πολωνίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 20-22 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα η Δήμητρα Τσουκαλά δεν πάρει μέρος στα 60μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εξ αιτίας προβλήματος τραυματισμού. Η 27χρονη σπρίντερ στις 14 Φεβρουαρίου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 7.29 στην Παιανία, επίδοση που της είχε δώσει την πρόκριση για το μεγάλο ραντεβού στη χειμερινή περίοδο αγώνων.

Έτσι η εθνική ομάδα θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα με πέντε αθλητές και δύο αθλήτριες, που θα αναχωρήσουν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) με προορισμό τη Βαρσοβία κι από εκεί οδικώς θα μεταβεί στο Τόρουν.

Τα μέλη της ομάδας θα ταξιδέψουν με την πτήση 872 της Aegean στις 15:50, ενώ η επιστροφή τους στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (23/3), στις 21:50, με την πτήση Α873.

Τα μέλη της εθνικής ομάδας

Άνδρες

60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Γυναίκες