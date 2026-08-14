Οι Μέρλος και Μίτα έμειναν στα 2,18μ. στον τελικό του ύψους, θρίαμβος για Ταμπέρι

Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα έμειναν στα χαμηλά στον τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, με τον Τζαναμάρκο Ταμπέρι να γίνεται για 4η φορά πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα ολοκλήρωσαν πολύ γρήγορα την παρουσία τους στον τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Και οι δύο πέρασαν με το 3ο άλμα τα 2,18μ. και απέτυχαν στα 2,23μ., καταλαμβάνοντας την 11η θέση.

Ο 35χρονος Τζανμάρκο Ταμπέρι επέστρεψε κι έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά (Άμστερνταμ 2016, Μόναχο 2022, Ρώμη 2024) ξεπερνώντας τα 2.32μ. και όπως μας έχει συνηθίσει, έκανε το δικό του σόου.

Ο Ταμπέρι νίκησε το μεγάλο φαβορί, τον Ουκρανό, Ολεχ Ντόροσουκ (2,30μ.) και το χάλκινο πήγε στο νέο αστέρι των Ιταλών ο 20χρονος Ματέο Σιόλι με 2,27μ.

Αποχώρησε η Ντραγκομίροβα από το έπταθλο

Στο μεταξύ η Αναστασία Ντραγκομίροβα αποχώρησε από τον αγώνα του επτάθλου, μετά το 3ο αγώνισμα εξ αιτίας του προβλήματος τραυματισμού στο δεξί της πόδι, που την ταλαιπωρεί στη διάρκεια της σεζόν. Η Ντραγκομίροβα σημείωσε 14.18 στα 100μ. εμπ., 1,74μ. στο ύψος και 14,98μ. στη σφαιροβολία.

Tέταρτο αστέρι για τον Βάρχολμ, δεύτερο νταμπλ η Μπατοκλέτι

Ο Κάρστεν Βάρχολμ δεν είχε αντίπαλο στον τελικό στα 400μ. εμπ. Ο Νορβηγός επικράτησε με ρεκόρ αγώνων στα 46.63, φθάνοντας στον 4ο τίτλο του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η Νάντια Μπατοκλέτι συνέχισε την κυριαρχίας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νικώντας και στα 10.00μ. με 31:41.17 έφθασε σε ένα νέο διαδοχικό νταμπλ στα 10.000μ. και στα 5.000μ.