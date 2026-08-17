Η στιγμή που ο Καραλής φορά το ασημένιο μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ
Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τη συλλογή μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις στο Μπέρμιγχαμ, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.
Ο «ασημένιος» ολυμπιονίκης του Παρισιού, έδωσε μια σπουδαία μάχη με τον Αρμάντ Ντουπλάντις και με 6,00μ. πήρε τη 2η θέση πίσω από τον Σουηδό, που πέτυχε ρεκόρ αγώνων με 6.15μ.
Για τον Καραλή αυτό είναι το 4ο συνολικά μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς εκτός από το ασημένιο μετάλλιο στη Ρώμη το 2024, έχει επίσης δύο μετάλλια σε ευρωπαϊκά κλειστού στίβου, το ασημένιο στην Κωνσταντινούπολη το 2023 και το χρυσό πέρυσι στο Άπελντορν της Ολλανδίας.
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