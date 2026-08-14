Η Ελίνα Τζένγκο πέρασε τελικά με την 6η καλύτερη επίδοση στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η Ελίνα Τζένγκο είναι και με τη... βούλα στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Μετά και τη διεξαγωγή του β΄ ομίλου των προκριματικών η Ελληνίδα οριστικοποίησε την παρουσία της στον τελικό της Κυριακής (16/8, 21:55).

Η Τζένγκο πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή της βολή στα 59,82μ. πήρε την 4η θέση στον Α' όμιλο και με την ολοκλήρωση του προκριματικού, ήταν συνολικά στην 6η θέση.

Το απευθείας εισιτήριο πρόκρισης των 61,00μ. πέρασε μόνο η Λεονί Χούγκλι, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ελβετίας με 62,33μ., ενώ ακολούθησαν η Γερμανίδα, Τζούλια Ούλμπριχτ με 60,86μ. και η Σάρα Κόλακ από την Κροατία με 60,82μ. Από το β' γκρουπ περισσότερα μέτρα από την Τζένγκο σημείωσαν η Τουρκάλα, Εσρά Τουρκμέν με 60.43μ. και η Ισπανίδα, Γιουλέμις Αγκιλάρ με 59,85μ.

Η Τζένγκο θα αγωνιστεί για 3η φορά σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος, στο Μόναχο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με τη μεγαλύτερη βολή στην καριέρα της μέχρι σήμερα (65,81μ.), ενώ πριν από δύο χρόνια ήταν 6η στη Ρώμη.

