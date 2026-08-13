Η πτώση της Όντρεϊ Βερό στα ημιτελικά των 800μ. και η απόφαση τελικά να τρέξει στον τελικό των 800μ. είναι ήδη ένα από τα highlight του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ.

Τα απρόοπτα στα αγωνίσματα των μεσαίων αποστάσεων πάντα παραμονεύουν, ονόματα δεν κοιτούν κι αυτό και γι αυτό απλά είναι μαγικά. Το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στις ημιτελικές σειρές των 800μ. γυναικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, εξελίχθηκε ένα δράμα, με πρωταγωνίστρια την Όντρεϊ Βερό.

H 22χρονη Ελβετίδα, η οποία στις 28 Ιουνίου έτρεξε την απόσταση σε 1:53.80 στο Παρίσι, για την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, στη διάρκεια της πρώτης ημιτελικής σειράς είχε πτώση μπαίνοντας στο τελευταίο βιράζ.

Στα 120 μέτρα περίπου πριν από τον τερματισμό η Βερό κι ενώ είχε τον έλεγχο της κούρσας, είχε πτώση, έπειτα από επαφή με τη Γαλλίδα, Αναΐς Μπουρζουάν, παρασέρνοντας και τη Λιθουανή, Γκαμπίγια Γκαλβινίτε που ακολουθούσε.

Ο αγώνας συνεχίστηκε, η Βερό σηκώθηκε και φανερά σοκαρισμένη από ό,τι είχε συμβεί, τερμάτισε σε 2:30.35. Η πολυαναμενόμενη κόντρα με τη Βρετανίδα, ολυμπιονίκη Κέλι Χότζκινσον και την... πρωτοετή στο αγώνισμα Φέμκε Μπολ, είχε χάσει τη λάμψη της.

Όμως λίγο αργότερα τα πάντα άλλαξαν, στο επίσημο αποτέλεσμα και δίπλα στα ονόματα των Βερό και Γκαλβινίτε υπήρχε το qR και όπως αποφασίστηκε ο μεγάλος τελικός της Παρασκευής (14/8, 23:46) θα γίνει με την παρουσία τους και 10 συνολικά αθλήτριες.

Τι συνέβη; Αρχικά στο βίντεο φαίνεται το δεξί πόδι της Βερό να βρίσκει την αριστερή γάμπα Γαλλίδας της Μπορζουάν, όμως σε άλλη λήψη φαίνεται το αριστερό χέρι της Γαλλίδας να έρχεται σε επαφή με το δεξί πόδι της Βερό. Με βάση αυτό η ομάδα της Ελβετίας κατέθεσε ένσταση, που έγινε δεκτή κι έτσι η Βερό, μαζί με τη Λιθουανή, Γκαμπίγια Γκαλβινίτε θα είναι στον τελικό.

Contact between Anais Bourgoin's hand and Audrey Werro's foot?



Audrey Werro 🇨🇭 was advanced to the final by the track referee. pic.twitter.com/JZXyRIout4 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 13, 2026

Η 2η ημιτελική σειρά όλα κύλησαν ομαλά, με τη Χότζκινσον (1:57.38) και την Μπολ (1:57.46) να εξασφαλίζουν την πρόκριση.

Η Χότζκινσον πριν από τον αγώνα της, ρωτήθηκε αν είχε δει την πτώση της κύριας αντιπάλου της και μιλώντας στο BBC είπε: «Άκουσα ένα επιφώνημα από το πλήθος, το οποίο δεν είναι ποτέ καλό σημάδι. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί».

Και πριν γίνει η έφεση από την ελβετική πλευρά, πρόσθεσε: «Προφανώς είναι πραγματικά κρίμα και ελπίζω να είναι καλά. Ελπίζω να είναι στον τελικό, θα είναι ένας πραγματικά συναρπαστικός αγώνας».

