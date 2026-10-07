Στο «αντίο» του στην Εθνική Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τελευταία φορά, από το σημείο του πέναλτι.

Δεν γινόταν να μην σκοράρει και η εν λόγω «πρόβλεψη» επιβεβαιώθηκε στο φιλικό της Αργεντινής με το Μπενίν, στο φινάλε του Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο 39χρονος μάγος είχε δυο ασίστ στα γκολ των Οταμέντι (επίσης τελευταίο του παιχνίδι) και Νίκο Παζ, πριν καταφέρει και ο ίδιος να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς.

Στο 71ο λεπτό λοιπόν, ο Pulga έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και δεν λάθεψε απέναντι στον αντίπαλο κίπερ, στο γκολ που έμελλε να είναι το τελευταίο του με την Αλμπισελέστε. Έτσι, ολοκλήρωσε τη μυθική πορεία του με 126 γκολ και 69 ασίστ.