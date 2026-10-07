Μετά από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια αξέχαστη βραδιά στο Μονουμεντάλ.

Υποστολή σημαίας... Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο, αποχαιρετώντας την εθνική ομάδα της Αργεντινής κάνοντας... όργια με ένα γκολ και δύο ασίστ στο φιλικό 3-0 ενάντια στο Μπενίν.

Το Μονουμεντάλ γέμισε ασφυκτικά για να αποχαιρετήσει τον δικό του θρύλο, με τον Pulga να καταγράφει την 208η και τελευταία διεθνή συμμετοχή του με την Αλμπισελέστε, με την οποία μέτρησε 126 τέρματα και 69 ασίστ - καθώς και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο Copa America, ένα Finalissima και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Το φινάλε της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στους Αφρικανούς, βρήκε τον 39χρονο θρύλο δακρυσμένο και χαμένο στις αγκαλιές συμπαικτών και αντιπάλων. Και νωρίτερα άλλωστε ήταν σαφές πως δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα δάκρυά του, τα οποία κατρακύλησαν από τα μάτια του από την ώρα που βρισκόταν στο πούλμαν.

Ένα φαντασμαγορικό drone show φώτισε τον ουρανό του Μπουένος Άιρες στα γαλάζια και τα λευκά αμέσως μετά, με την επιβλητική μορφή του Μέσι να κάνει την εμφάνισή του πάνω από το γήπεδο όσο εκείνος κοιτούσε συγκινημένος προς τα πάνω. Ακολούθησε η ζωντανή εμφάνιση της Σολεδάδ Παστορούτι, με το μικρόφωνο να πηγαίνει στο τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς.

#AD10S 🐐 Seguir creciendo y esquivando las rutinas... https://t.co/dC3rF8n4ij — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

«Δύσκολο να πεις κάτι, είναι πολλά τα συναισθήματα, προφανώς σκέφτομαι όλα όσα περάσαμε, πόσο σημαντικό ήταν για μένα να φοράω αυτή τη φανέλα, τις δύσκολες στιγμές που δεν θέλω να θυμάμαι αλλά πάντα προσπαθούσαμε για το καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη είναι να παίζω με την εθνική Αργεντινής, στο τελευταίο Μουντιάλ είχαμε ένα όνειρο. Δώσαμε τα πάντα, το ματς με την Αγγλία ήταν κάτι αδιανόητο σε συναισθήματα.

Παλέψαμε, όπως πάντα γι' αυτή τη φανέλα, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να γίνουμε πρωταθλητές μα δεν είχα καμία αμφιβολία πως όλοι όσοι έπαιξαν έδωσαν τα πάντα για τη φανέλα. Όλο αυτό το διάστημα όλοι όσοι βρέθηκαν μαζί μου μού έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου. Έχω τεράστια περηφάνια που ήμουν ανταγωνιστικός με όλα αυτά τα παιδιά.

Είναι μία πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, είμαι περήφανος που όλη η χώρα βρέθηκε στο πλάι μου, είμαι ευγνώμων γι' αυτό, για όσα κατάφερα να δείξω με την πατρίδα μου. Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που μας ακολούθησε σε όλες τις διοργανώσεις. Κορυφαία στιγμή, όταν επιστρέψαμε για το πρώτο ματς μετά το Μουντιάλ, που ζήσαμε όλο αυτό με την οικογένειά μου και πρέπει να τους ευχαριστήσω.

Realmente impresionante este juego de drones que sobrevuela el Estadio Monumental https://t.co/QYzANbsHWF October 7, 2026

Δεν μπορώ να μην αναφέρω την πιο λυπηρή στιγμή της καριέρας μου, όταν ανακοίνωσα την απόσυρσή μου αλλά μετά από αυτά, όλοι εσείς μου ζητήσατε να επιστρέψω, αποδείξαμε πως ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία και αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε.

Έπρεπε να δημιουργήσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα και τα καταφέραμε. Αν δεν ήμασταν μια δυνατή ομάδα, δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις δύσκολες στιγμές και να κατακτήσουμε όσα κατακτήσαμε. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ», ανέφερε ο Αργεντινός θρύλος, που εν συνεχεία χαιρέτησε τα πλήθη του Μονουμεντάλ και πλέον επικεντρώνεται στην Ίντερ Μαϊάμι και το MLS.