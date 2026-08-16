Οι Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις χάρισαν μια επική μονομαχία στο κλείσιμο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, με τον Ελληνα πρωταθλητή να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο με 6,00μ. Το χρυσό ο Ντουπλάντις με ρεκόρ αγώνων στα 6.15μ.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ ολοκληρώθηκε με ένα θρίλερ στο επί κοντώ ανδρών και τον Εμμανουήλ Καραλή να επιχειρεί να ρίξει από τον θρόνο του τον Αρμάντ Ντουπλάντις.

Οι σχεδόν συνομήλικοι είχαν μια άλλη μονομαχία, με τον Ντουπλάντις στο τέλος να φθάνει στο 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ αγώνων στα 6,15μ. και το Μανόλο, όπως πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη, να κατακτά το ασημένιο με 6,00μ.

Όμως η τελική διαφορά των 15 πόντων δεν αντικατοπτρίζει το δραματικό φινάλε του τελικού, στη σκακιέρα για το χρυσό μετάλλιο, καθώς ο Καραλής επιχείρησε μέχρι και τα 6,20μ. για να πετύχει το υψηλότερο άλμα της ζωής του.

Ο Καραλής για πρώτη φορά μετά τις 6 Ιουνίου και το μίτινγκ στο Τούρκου, επέστρεψε σε άλματα πάνω από τα 6.00μ. δοκίμασε σε άλματα μέχρι τα 6.20μ. κι αυτό είναι εξίσου σημαντικό.



Το θρίλερ άλμα προς άλμα

Στα 5,85μ. ξεκαθάρισαν ουσιαστικά τα μετάλλια, καθώς ο Καραλής, ο Ντουπλάντις και ο Μπαπτίστ Τιερί ξεπέρασαν το ύψος από την 1η προσπάθεια και έβαλαν τις βάσεις για να ανέβουν στο βάθρο. Ο Γερμανός, Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε μετά το πρώτο αποτυχημένο άλμα στα 5,85μ., άφησε δύο προσπάθειες για τα 5,95μ.

Με τον Ντουπλάντις να αφήνει το ύψος, ο Καραλής με εντυπωσιακό άλμα πέρασε τα 5,95μ. με την 1η προσπάθεια, ανεβαίνοντας και στην 1η θέση.

Με τον Λίτα Μπέρε να αποτυγχάνει στα 5,95μ. και να βγαίνει εκτός μάχης, ο Μπαστίστ Τιερί απέτυχε στα 5,95μ., όμως εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο και οι Καραλής με τον Ντουπλάντις, έμειναν στη μάχη για τον κορυφή της Ευρώπης.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6,00μ., με τον Ντουπλάντις να αποτυγχάνει στο πρώτο άλμα, όπως και ο Καραλής, που όμως διατηρούσε το προβάδισμα.

Ο Ντουπλάντις στο 2ο άλμα, «καθάρισε» τα 6,00μ, όμως ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει στα ίδιο ύψος, για να τα ξεπεράσει με το 2ο άλμα και να έχει τρεις προσπάθειες όχι στα 6,05μ., αλλά στα 6,10μ.

Ο Σουηδός το πέρασε με την 1η προσπάθεια, ο «Μανόλο» φανερά άτυχος με τον πήχη να πέφτει στην πρώτη δική του προσπάθεια και τον Ντουπλάντις να ξεφυσά με ανακούφιση.

Ο Καραλής άφησε τις δύο προσπάθειες για τα 6,15μ. , εκεί όπου ο Ντουπλάντις, παρά την επαφή του με τον πήχη, πέρασε το ύψος, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων.

Ο «Μανόλο» έχασε το πρώτο του άλμα στα 6,15μ. και μετά από μίνι σύσκεψη με τους προπονητές του, άφησε την τελευταία του προσπάθεια για τα 6,20μ.

Ο Ντουπλάντις αποφάσισε να αφήσει το ύψος, με τον Καραλή να επιχειρεί για το μεγάλο κόλπο, χωρίς όμως αποτέλεσμα και τον μεγάλο τελικό να ολοκληρώνεται.

Η οκτάδα του τελικού