Δείτε όλες τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή στην μονομαχία του Μπέρμιγχαμ, όπου ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 6,00μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις πρόσφεραν θέαμα στο φινάλε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό και τελικά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6,00μ.

Η μάχη άρχισε να ξεκαθαρίζει από τα 5,85μ., όπου Καραλής, Ντουπλάντις και Μπαπτίστ Τιερί πέρασαν τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια.

Στα 5,95μ., ο Ντουπλάντις επέλεξε να μην επιχειρήσει, δίνοντας την ευκαιρία στον Καραλή να πάρει προσωρινά την πρωτιά. Ο «Μανόλο» δεν την άφησε να πάει χαμένη και πέρασε το ύψος με εντυπωσιακό άλμα.

Στα 6,00μ. αμφότεροι απέτυχαν στην πρώτη τους προσπάθεια, με τον Σουηδό να διατηρεί το προβάδισμα. Ο Ντουπλάντις κατάφερε στη δεύτερη προσπάθεια να ξεπεράσει τον πήχη, ενώ ο Καραλής επέλεξε να επιμείνει στα 6,00μ. Η επιλογή του δικαιώθηκε. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6,00μ. με τη δεύτερη προσπάθεια και συνέχισε τη μάχη, έχοντας πλέον μπροστά του τα 6,10μ.

Εκεί ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής, από την άλλη, στάθηκε άτυχος, καθώς ο πήχης έπεσε στην προσπάθειά του. Ο «Μανόλο» άφησε τις επόμενες προσπάθειές του για τα 6,15μ., σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Ντουπλάντις, παρά την επαφή με τον πήχη, κατάφερε να περάσει και αυτό το ύψος, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων.

Ο Καραλής δεν τα κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια στα 6,15μ. και, μετά από σύντομη συζήτηση με τους προπονητές του, αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα. Άφησε την τελευταία του προσπάθεια και ανέβασε τον πήχη στα 6,20μ. ωστόσο το μεγάλο άλμα δεν ήρθε.