Ο Λιονέλ Μέσι είχε γκολ και δυο ασίστ, στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής (3-0 το Μπενίν).

Σε μια βραδιά που πέρασε μια για πάντα στην ιστορία του ποδοσφαίρου,ο Λιονέλ Μέσι είπε «αντίο» στην Εθνική Αργεντινής και το έκανε με τον δικό του τρόπο.

Ο Pulga φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο στο «Μονουμεντάλ» απέναντι στο Μπενίν και ήταν το δίχως άλλο ο showman. Όχι μόνο λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα, αλλά και με τα όσα έκανε στο χορτάρι.

Αρχικά, με δική του εκτέλεση κόρνερ ήρθε το 1-0 από ωραίο τελείωμα του Νικολάς Οταμέντι (48'), που επίσης αποχαιρέτησε την Αλμπισελέστε. Εν συνεχεία, ο... κοντός έδωσε και δεύτερη ασίστ, στον Νίκο Παζ, για το 2-0 στο 61'.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL MESSSI ASSIST https://t.co/eWlO8bPFHA October 7, 2026

MESSI, MESSI, MESSI 😢 https://t.co/zLCSHecD9l — Messi World (@M10GOAT) October 7, 2026

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 71ο λεπτό, όταν ο Pulga πέτυχε το τελευταίο του γκολ με την Αργεντινή, σκοράροντας από το σημείο του πέναλτι το γκολ νούμερο 126. Μια βραδιά, όπως έπρεπε να είναι.