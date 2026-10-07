Λιονέλ Μέσι: Με γκολ και δυο ασίστ αποχαιρέτησε την Αργεντινή (vid)
Σε μια βραδιά που πέρασε μια για πάντα στην ιστορία του ποδοσφαίρου,ο Λιονέλ Μέσι είπε «αντίο» στην Εθνική Αργεντινής και το έκανε με τον δικό του τρόπο.
Ο Pulga φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο στο «Μονουμεντάλ» απέναντι στο Μπενίν και ήταν το δίχως άλλο ο showman. Όχι μόνο λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα, αλλά και με τα όσα έκανε στο χορτάρι.
Αρχικά, με δική του εκτέλεση κόρνερ ήρθε το 1-0 από ωραίο τελείωμα του Νικολάς Οταμέντι (48'), που επίσης αποχαιρέτησε την Αλμπισελέστε. Εν συνεχεία, ο... κοντός έδωσε και δεύτερη ασίστ, στον Νίκο Παζ, για το 2-0 στο 61'.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL MESSSI ASSIST https://t.co/eWlO8bPFHA— Messi World (@M10GOAT) October 7, 2026
MESSI, MESSI, MESSI 😢 https://t.co/zLCSHecD9l— Messi World (@M10GOAT) October 7, 2026
Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 71ο λεπτό, όταν ο Pulga πέτυχε το τελευταίο του γκολ με την Αργεντινή, σκοράροντας από το σημείο του πέναλτι το γκολ νούμερο 126. Μια βραδιά, όπως έπρεπε να είναι.
MESSI, MESSI, MESSI 😢 https://t.co/zLCSHecD9l— Messi World (@M10GOAT) October 7, 2026
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