Σπουδαία Στεφανίδη πάλεψε για το μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ

Η 36χρονη Κατερίνα Στεφανίδη στην 6η παρουσία της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έφθασε σε ρεκόρ περιόδου στα 4,60μ. και στην 6η θέση, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο.

H Kατερίνα Στεφανίδη παραμένει τεράστια αθλήτρια και αθλήτρια των μεγάλων αγώνων και το απέδειξε για άλλη μια φορά στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ.

Η 36χρονη ολυμπιονίκης και μητέρα από τον Ιούνιο του 2025, ταξίδεψε στην Αγγλία, «απλά για να νιώσω ότι κάνω επί κοντώ» κατά δήλωσή της και στο τέλος έδωσε μια σπουδαία μάχη για μια θέση στο βάθρο, καταλαμβάνοντας τελικά την 6η θέση με 4,60μ.

Η Στεφανίδη στην 6η παρουσία της σε τελικό της διοργάνωσης, θύμισε τη μαχήτρια, την πρωταθλήτρια με τα πέντε μετάλλια στη διοργάνωση τα δύο χρυσά και τα τρία ασημένια μετάλλια κι έδωσε τη μάχη της για ένα ανέλπιστο μετάλλιο.

Πήγε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με ρεκόρ περιόδου με 4,48μ., στον προκριματικό το βελτίωσε στα 4,50μ. και στον τελικό «πέταξε» μέχρι τα 4,60μ. Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια με 4,30μ. και τα 4,45μ., στο 3ο άλμα της «καθάρισε» και τα 4,60μ., αποκτώντας το δικό της δικαίωμα να προσπαθήσει για μια θέση στο βάθρο.

Όμως στα 4,70μ. ήταν φανερό πως δεν είχε άλλες σωματικές δυνάμεις, δεν τα ξεπέρασε, όμως το χαμόγελό της και το καθολικό χειροκρότημα, ήταν η καλύτερη ανταμοιβή για την προσπάθειά της. Αντίθετα, η Αριάδνη Αδαμοπούλου έμεινε στα 4,30μ. και μαζί με τη Λιθουανή, Ρουγκίλε Μικλουστιούτε κατέλαβαν την 11η θέση.

Η Μόζερ διατήρησε το «στέμμα» της

Η Αντζέλικα Μόζερ, από την Ελβετία διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, καθώς με 4,80μ. ισοφάρισε τη φετινή της περίοδο.

Η Φινλανδή, Βίλνα Χελτέλα (πρώην Μούρτο), νικήτρια στο Μόναχο το 2022, πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 4,75μ. Η Γαλλίδα, Μαρί-Ζουλί Μπονί πήγαινε βήμα - βήμα με τη Στεφανίδη στον τελικό, όμως κατάφερε να περάσει τα 4,70μ. στο 2ο άλμα κι αυτό της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο. Η Γαλλίδα Μαργκό Σεβριέ και η Βελγίδα, Ελιέν Βέκεμανς πέρασαν τα 4,60μ. με την πρώτη και γι αυτό κατέλαβαν την 4η θέση.