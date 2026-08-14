Ο Ηρακλής για τις φήμες για Ματσάρι και Αλγερία: «Δεν έχει φτάσει κάτι επίσημο, προχωράμε βάσει σχεδιασμού»

Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε σχετικά με αλγερινά δημοσιεύματα που θέλουν τον Βάλτερ Ματσάρι να είναι σε προχωρημένες επαφές με την Εθνική Αλγερίας.

Το βράδυ της Παρασκευής δημοσιεύματα από την Αλγερία έκαναν λόγο ότι ο τεχνικός του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι βρίσκεται σε επαφές με την Ομοσπονδία της Αλγερίας και είναι μάλιστα κοντά στο να αναλάβει την Εθνική ομάδα της χώρας.

Από την πλευρά του ο «Γηραιός» με ανακοίνωσή του τοποθετήθηκε πάνω σε αυτές τις φήμες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει τίποτα επίσημο στα χέρια του για τον Ιταλό προπονητή.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν στον Ηρακλή, όλα προχωράνε βάσει σχεδιασμού με τον Ματσάρι στην τεχνική ηγεσία.

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν σαν βάση site του εξωτερικού και συγκεκριμένα της Αλγερίας, έχουμε να δηλώσουμε ότι στην ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δεν έχει φτάσει κάτι το επίσημο. Εμπιστευόμαστε τον coach Mazzari και προχωράμε βάση του σχεδιασμού μας», αναφέρει η ανακοίνωση του Ηρακλή.