Στεφανίδη: Η αγκαλιά με το γιο της μετά το τέλος των προσπαθειών της
Η Κατερίνα Στεφανίδη βγήκε έκτη στον τελικό του επί κοντώ γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε season best με προσπάθεια στα 4.60μ, κάνοντας τρεις άκυρες στα 4.70μ.
Μετά το τέλος των προσπαθειών της, η Στεφανίδη καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον προπονητή και σύζυγό της. Εκεί, η έμπειρη αθλήτρια πήρε στην αγκαλιά τον γιο της, ο οποίος είναι παρών καθ' όλη την διάρκεια των προσπαθειών, χαρίζοντας ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο.
Η αγκαλιά της Στεφανίδη με τον γιο της
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