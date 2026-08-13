Η Κατερίνα Στεφανίδη ολοκλήρωσε τις προσπάθειές της στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου, χαρίζοντας μία πολύ όμορφη στιγμή μετά το τέλος των προσπαθειών της.

Η Κατερίνα Στεφανίδη βγήκε έκτη στον τελικό του επί κοντώ γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοιχτού στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε season best με προσπάθεια στα 4.60μ, κάνοντας τρεις άκυρες στα 4.70μ.

Μετά το τέλος των προσπαθειών της, η Στεφανίδη καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον προπονητή και σύζυγό της. Εκεί, η έμπειρη αθλήτρια πήρε στην αγκαλιά τον γιο της, ο οποίος είναι παρών καθ' όλη την διάρκεια των προσπαθειών, χαρίζοντας ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο.