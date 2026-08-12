H Στεφανίδη στον 6ο τελικό της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

H Kατερίνα Στεφανίδη το βράδυ της Πέμπτης (13/8) θα αγωνιστεί για 6η φορά σε τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μετρώντας πέντε μετάλλια στις προηγούμενες πέντε παρουσίες της, όλες οι ελληνικές συμμετοχές της ημέρας.

Η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη κυριαρχεί από ελληνικής πλευράς στο πρόγραμμα της Πέμπτης (13/8) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

H 36χρονη ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια κόσμου, στην 7η συμμετοχή της ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα δώσει το «παρών» για έκτη φορά σε τελικό της διοργάνωσης και στις πέντε προηγούμενες συμμετοχές της μετρά ισάριθμα μετάλλια, με απολογισμό δύο χρυσά και τρία ασημένια μετάλλια.

Η Στεφανίδη πετυχαίνοντας ρεκόρ περιόδου με 4.50μ στον προκριματικό πέρασε στον τελικό, που θα αρχίσει στις 21:50. Στις 12 φιναλίστ θα είναι και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η 26χρονη στην πρώτη της παρουσία σε τελικό της διοργάνωσης, έχει ατομικό ρεκόρ από τη φετινή σεζόν στα 4,52μ.

Οι παρουσίες της Στεφανίδη στα ευρωπαϊκά

2012 Ελσίνικι Τρία άκυρα

2014 Ζυρίχη 2η - 4,60μ.

2016 Αμστερνταμ 1η - 4,81μ. Ρεκόρ Αγώνων

2018 Βερολίνο 1η 4,85μ. Ρεκόρ Αγώνων

2022 Μόναχο 2η 4,75μ.

2024 Ρώμη 2η 4,73μ.

Ο Δημήτρης Παυλίδης συνδύασε την πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την πρόκριση στον τελικό της δισκοβολίας, που θα αρχίσει στις 22:45.

Ο 23χρονος πρωταθλητής, 63,14μ. κι εξασφάλισε την πρόκριση με την 6η επίδοση. Το ατομικό του ρεκόρ είναι στα 65.11μ και το ρεκόρ περιόδου στα 64,31μ.

Η Παναγιώτα Δόση ανοίγει τις ελληνικές συμμετοχές, αγωνιζόμενη στον προκριματικό του ύψους (12:55). Η 25χρονη πρωταθλήτρια μετά τη διοργάνωση της Ρώμης το 2024, θέλει αυτή τη φορά να φθάσει στην πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου (15/8, 22:07). Εχει φετινό ρεκόρ στο 1,86μ., με το όριο πρόκρισης για τη 12άδα του τελικού να είναι στο 1.91μ.

Θα ακολουθήσει η συμμετοχή για τους Βασίλη Μυριανθόπουλο και Σωτήρη Γκαραγκάνη στον 1ο γύρο στα 200μ. (13:05).

Ο 25χρονος Μυριανθόπουλος, στην πρώτη του συμμμετοχή σε ατομικό αγώνισμα στη διοργάνωση, θα αγωνιστεί στη 2η σειρά, με πρώτο στόχο να βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ, 20.63, που έχει πετύχει φέτος.

Ο 27χρονος Σωτήρης Γκαραγκάνης έτρεξε στα ημιτελικά πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη, αυτό θέλει να πετύχει και τώρα, θα αγωνιστεί στην 3η σειρά, έχοντας ρεκόρ περιόδου στα 20.69. Οι αθλητές με τους 13 καλύτερους χρόνους θα συνεχίσουν στα ημιτελικά, που θα γίνουν το βράδυ (22:05).

Ο Δημήτρης Τσίτσος βρίσκεται ανάμεσα στους 30 αθλητές, που θα πάρουν μέρος στα προκριματικά του ακοντισμού. Ο 26χρονος κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση, θα αγωνιστεί στον Α' όμιλο (15:48), έχει ρεκόρ στα 80,56μ., με το όριο απευθείας πρόκρισης να έχει οριστεί στα 82,00μ.

Το πρόγραμμα της Πέμπης

Πρωί

12:33 110 μ. εμπ. (Α) Δεκάθλου

12:55 Ύψος (Γ) Προκριματικός Δόση

13:05 200 μ. (Α) Προκριματικός Μυριανθόπουλος (Β’ Σειρά), Γκαραγκάνης (Γ’ Σειρά)

13:20 Δισκοβολία (Α) Δεκάθλου Α Γκρουπ

13:30 3000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός

14:10 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:25 Δισκοβολία (Α) Δεκάθλου Β Γκρουπ

14:45 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

15:00 Επί Κοντώ (Α) Δεκάθλου Α Γκρουπ

15:48 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Τσίτσος

15:45 Επί Κοντώ (Α) Δεκάθλου Β Γκρουπ

16:55 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ

Απόγευμα