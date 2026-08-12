Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, πετυχαίνοντας ρεκόρ περιόδου, προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 200μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, μετά τη συμμετοχή τους στα προκριματικά τα 100μ., αυτή τη φορά στα πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά των 200μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ., που θα γίνουν το βράδυ της Τετάρτης (12/8, 22:20). Αντίθετα, η Δήμητρα Τσουκαλά έμεινε εκτός συνέχειας στο αγώνισμα.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε το πρώτο βήμα για να επαναλάβει την προ διετίας επιτυχίας της στη Ρώμη και να είναι φιναλίστ στα 200μ. και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η 23χρονη σημειώνοντας ρεκόρ περιόδου με 23.15, πήρε τη 2η θέση στη σειρά της, πίσω από την Ουγγαρέζα, Μπολγκάρκα Τάκατς (22.84) και με την 3η καλύτερη επίδοση πέρασε στα ημιτελικά. Η Ιταλίδα, Ντάλια Καντάρι με 23.14 πέτυχε τη 2η καλύτερη επίδοση στον προκριματικό.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη στην πρώτη της παρουσία στο αγώνισμα στη διοργάνωση, κατάφερε να βρεθεί στις 12 των ημιτελικών σειρών.

Η 32χρονη αγωνίστηκε στην 3η σειρά, με 23.37 βελτίωσε επίσης τη φετινή της επίδοση, παίρνοντας το 11ο εισιτήριο πρόκρισης.

Η 27χρονη Δήμητρα Τσουκαλά αγωνίστηκε στη 2η σειρά, τερμάτισε στην 7η θέση με 23.77, που την έφεραν στην 21η θέση της κατάταξης.

Αποκλεισμός για την Αναγνωστοπούλου

Η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για δεύτερη φορά στην καριέρα της την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η 36χρονη πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή με 55,13μ. που την έφεραν στη 10η θέση του α' γκρουπ και ουσιαστικά εκτός της 12άδας του τελικού, καθώς θα ακολουθήσει το β' γκρουπ.

Το απευθείας όριο πρόκρισης των 62,50μ., από τον 1ο όμιλο πέρασαν μόνο η Γερμανίδα, Σάνις Κραφτ με 63.46μ. και η Ολλανδέζα, Τζορίντε φαν Κλίνκεν με 62,74μ.



