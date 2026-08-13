Ο Τσίτσος και με τη... βούλα στον τελικό του ακοντισμού στο Μπέρμιγχαμ
Ο Δημήτρης Τσίτσος πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ με 80,95 κι έχοντας την 4η θέση στον α' προκριματικό του ακοντισμού, ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο πως δεν θα έχανε την πρόκρισή του στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.
Όπως και συνέβη, μετά τη διεξαγωγή και του 2ου ομίλου δεν άλλαξε κάτι, ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής πήρε την πρόκριση με την 4η καλύτερη επίδοση για τον τελικό του, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (15/8, 22:00).
Οι Γερμανοί, Τζούλιαν Βέμπερ (84,02μ.), Νικ Τουμ (83,49μ.) και ο Πολωνός, Νταβίντ Βέγκνερ (82,40μ,) ήταν μπροστά από τον Τσίτσο και οι μοναδικοί που ξεπέρασαν το απευθείας όριο πρόκρισης των 82,00μ.
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