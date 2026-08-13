Η πτήση της Λεχ Πόζναν στα Νησιά Φερόε δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί λόγω πυκνής ομίχλης, με αποτέλεσμα να αναβληθεί το ματς απέναντι στην Κλάκσβικ για το Europa League.

Σε αναβολή οδηγήθηκε η ρεβάνς μεταξύ της Κλάκσβικ και της Λεχ Πόζναν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον αγώνα να μετατίθεται για ένα 24ωρο αργότερα, το βράδυ της Παρασκευής (14/8). Κι αυτό διότι οι Πολωνοί δεν κατάφεραν ποτέ να προσγειωθούν στα Νησιά Φερόε.

Όπως έγινε γνωστό η πτήση της Λεχ Πόζναν ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (13/8), όμως η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την περιοχή του αεροδρομίου δεν κατέστησε δυνατή την προσγείωση.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar, η πτήση της Λεχ Πόζναν παρέμεινε σε μοτίβο αναμονής στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Νορβηγίας — περίπου 850 χιλιόμετρα ανατολικά των Νήσων Φερόε — για 40 λεπτά, προτού τελικά εκτραπεί προς το Μπέργκεν, στη δυτική ακτή της Νορβηγίας.

Τα καιρικά φαινόμενα τελικά οδήγησαν την UEFA να ανακοινώσει την αναβολή της αναμέτρησης, η οποία τελικά θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής (13/8) με σέντρα στις 22:00 ώρα Ελλάδος.