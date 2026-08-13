Europa League: Αναβολή στη ρεβάνς Κλάκσβικ - Λεχ Πόζναν λόγω ομίχλης στα Νησιά Φερόε
Σε αναβολή οδηγήθηκε η ρεβάνς μεταξύ της Κλάκσβικ και της Λεχ Πόζναν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον αγώνα να μετατίθεται για ένα 24ωρο αργότερα, το βράδυ της Παρασκευής (14/8). Κι αυτό διότι οι Πολωνοί δεν κατάφεραν ποτέ να προσγειωθούν στα Νησιά Φερόε.
Όπως έγινε γνωστό η πτήση της Λεχ Πόζναν ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (13/8), όμως η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την περιοχή του αεροδρομίου δεν κατέστησε δυνατή την προσγείωση.
Όπως αναφέρει αναλυτικά η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar, η πτήση της Λεχ Πόζναν παρέμεινε σε μοτίβο αναμονής στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Νορβηγίας — περίπου 850 χιλιόμετρα ανατολικά των Νήσων Φερόε — για 40 λεπτά, προτού τελικά εκτραπεί προς το Μπέργκεν, στη δυτική ακτή της Νορβηγίας.
Τα καιρικά φαινόμενα τελικά οδήγησαν την UEFA να ανακοινώσει την αναβολή της αναμέτρησης, η οποία τελικά θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής (13/8) με σέντρα στις 22:00 ώρα Ελλάδος.
Decyzją UEFA mecz pomiędzy KÍ Klaksvík a Lechem Poznań został przeniesiony na jutro (14 sierpnia) na 20:00 czasu polskiego (19:00 czasu lokalnego). pic.twitter.com/Bth5rWEqGL— Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 13, 2026
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