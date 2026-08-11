Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να παραμένει στις κορυφές που έχει κατακτήσει, με άλμα στα 8,44μ. έφθασε στο 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη και τώρα Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου παραμένει το ίδιο πεινασμένος, με άλμα στα 8,44μ. συνέχισε την κυριαρχία του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η συνολικά και 4η διαδοχική διοργάνωση και ο μύθος του καλά κρατεί.

Ο δις ολυμπιονίκης παραμένει το απόλυτο αφεντικό, μπήκε στον τελικό με τον τίτλο του φαβορί κι ακόμα όταν ο Ελβετός δεκαθλητής Σίμον Εχάμερ, θέλησε να αμφισβητήσει τα πρωτεία του, το 4ο άλμα από τον Τεντόγλου στα 8,44μ., δεν άφησε καμία αμφιβολία για το ποιος παραμένει το Νο.1.

Ο Τεντόγλου άρχισε τον τελικό με άλμα στα 8.27μ. (-1,4 μ/δ.), που τον έφερε στην κορυφή του τελικού και μόνο τον Μπόζινταρ Σαραμπιογιούκοφ να ξεπερνά επίσης τα 8 μέτρα (8,10μ.)

Ο Σίμον Εχάμερ, που άρχισε με άκυρο άλμα, στη 2η προσπάθειά του, ανέβηκε στην 1η θέση με 8,29μ., άλμα που έγινε με αντίθετο άνεμο -2.7 μ./δ., την ίδια στιγμή που ο Τεντόγλου με λάθος στην εκτέλεση, σημείωσε 8,19μ.

Ο Τεντόγλου στο 3ο άλμα, σαν να έβαλε... σημάδι στα 8,27μ., έχοντας επίσης αντίθετο άνεμο στα -2,4 μ./δ., με τον Εχάμερ να αφήνει στη μέση τη δική του προσπάθεια (6.15μ.) και τον Σαραμπογιούκοφ να μην μπορεί να βελτιωθεί (8.03μ.).

Όμως η απάντηση από τον air Τεντόγλου ήρθε στο 4ο άλμα, 8.44μ. με -1,1 μ./δ. και ανάκτηση της κορυφής, «κόβοντας» την όρεξη του Εχάμερ, που είχε 8,22μ. και 8,05μ στο 5ο άλμα, με τον Τεντόγλου να αφήνει την προσπάθεια.

Ήταν τέτοια η σιγουριά του που δεν επιχείρησε και το 6ο άλμα του, περιμένοντας απλά την επισημοποίηση της νίκης του, όπως και έγινε.

Η μοναδική μονομαχία στο τέλος, αφορούσε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Ζέρσον Μπαλντέ (παγκόσμιος πρωταθλητής τον Μάρτιο στον κλειστό) στο 6ο άλμα του με 8.18μ. ξεπέρασε τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ στην 3η θέση, όμως ο Βούλγαρος απάντησε με 8.26μ. κι ακολούθησε τους Τεντόγλου και Εχάμερ στο βάθρο.

Η κατάταξη του τελικού