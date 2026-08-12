Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν φέτος ο τελικός του Super Cup δεν προβλέπει παράταση αλλά απευθείας πέναλτι.

Η ημέρα του τελικού του Super Cup 2026 έφτασε. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο Παγκρήτιο για το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ΕΠΟ αναβίωσε τον θεσμό την περασμένη σεζόν όμως σε σχέση με πέρυσι εκτός από την αύξηση της αναγκαστικής χρησιμοποίησης νεαρών ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 σε δύο υπάρχει κι άλλη διαφοροποίηση στους κανονισμούς.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο εφόσον δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια ο τίτλος θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, δίχως παράταση.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός νίκησε τον φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ στην παράταση με 3-0.